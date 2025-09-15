Ακόμη μία εκπομπή θα μεταδοθεί εκτάκτως.

Οι έντονοι διαξιφισμοί στο πολιτικό σκηνικό και οι παρασκηνιακές ζυμώσεις αποτυπώνονται στη «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη που θα μεταδοθεί, εκτάκτως, απόψε στις 00:30.

Στον απόηχο των πρόσφατων εξαγγελιών της Κυβέρνησης και των αιχμηρών προτάσεων της αντιπολίτευσης, πολιτικοί και κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ζωντανά στο στούντιο του MEGA, αναλύουν, ερμηνεύουν και σκιαγραφούν την επόμενη μέρα στην Ελλάδα.

Η «Μεγάλη Εικόνα» συνθέτει το πολιτικό παζλ μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο που δεν φοβάται να θίξει τα πιο καυτά θέματα, βοηθώντας το κοινό να κατανοήσει τα πραγματικά δεδομένα και να διαμορφώσει ενημερωμένη άποψη.

{https://www.youtube.com/watch?v=I2UplLQMA9I}