«Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη, έρχεται απόψε τα μεσάνυχτα.

Απόψε στις 00:00, στο MEGA, η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη βάζει στο τραπέζι τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας.

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι καλούνται να αναλύσουν και αποκωδικοποιήσουν μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα, καθοριστικά για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η ακρίβεια, που συνεχίζει να ταλαιπωρεί έντονα τα νοικοκυριά.

{https://www.youtube.com/watch?v=kxXAyKbuqaM}

Επιπλέον, η εκπομπή συνθέτει τη «Μεγάλη Εικόνα» του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη και της θέσης της Ελλάδας σε αυτόν. Τέλος, παρουσιάζονται οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο λαμβάνει συνεχώς νέες, αποκαλυπτικές διαστάσεις.

Η Νίκη Λυμπεράκη αναλαμβάνει να συντονίσει τη συζήτηση και να εξασφαλίσει απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν την κοινωνία.

«ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 00:00