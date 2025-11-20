Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει σε Ελλάδα και Ευρώπη, δοκιμάζει αυθεντικές συνταγές, επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς και μας συστήνει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής.

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το υπέροχο γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η πιο νόστιμη ταξιδιωτική σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από την Καβάλα, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 20:45.

Ο Άκης Πετρετζίκης, στο νέο επεισόδιο του «Akis’ Food Tour», εξερευνά γεύσεις, παραδόσεις, ιστορίες ανθρώπων και ανακαλύπτει ότι η Καβάλα δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι μια εμπειρία.

«Akis’ Food Tour»: Ο Άκης Πετρετζίκης ταξιδεύει στην Καβάλα

Η μέρα ξεκινά με μπουγάτσα. Ο Άκης δοκιμάζει την πιο φημισμένη της Καβάλας και παίρνει ενέργεια για το υπόλοιπο της διαδρομής. Επόμενη στάση: το ιστορικό καρνάγιο της πόλης, όπου τον υποδέχεται ο Παναγιώτης– ένας από τους τελευταίους καραβομαραγκούς της Ελλάδας.

Ανάμεσα σε ξύλινα σκαριά και φόντο το λιμάνι, ξεδιπλώνονται ιστορίες μιας άλλης εποχής. Λίγα βήματα πιο πέρα, στην ταβέρνα «Καρνάγιο», η Θωμαή σερβίρει σπιτικό φαγητό με γεύσεις που αντέχουν στον χρόνο: αχνιστός βάτος, ψητή ντομάτα με φέτα και μια αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε σαλόνι φίλου.

Στο Κρυονέρι, ο Άκης επισκέπτεται το Κτήμα Παπαδοπούλου και μυείται στην ποντιακή κουζίνα: χαβίτς και τανωμένος σορβάς μαγειρεύονται με ντόπια υλικά και πολλή αγάπη. Η Σοφία και η μητέρα της του δείχνουν βήμα-βήμα πώς η γεύση συναντά την παράδοση. Επιστροφή στην πόλη για να δει την παρασκευή των ξακουστών κουραμπιέδων της Καβάλας, αλλά και για μια στάση στη Λεμονιά για ένα σάντουιτς-σήμα κατατεθέν της τοπικής street food σκηνής.

{https://www.youtube.com/watch?v=MP9VG5Od8AM}

Η δεύτερη μέρα ξεκινά στην Ιχθυόσκαλα της Καβάλας που είναι και η τρίτη μεγαλύτερη της Ελλάδας.

Ο Άκης μαζί με τον Σάββα, ιδιοκτήτη ψαροταβέρνας, διαλέγουν τα πιο φρέσκα ψάρια που μόλις τα έχουν ξεφορτώσει από τα καΐκια. Λίγο μετά, απολαμβάνουν τα ίδια ψάρια, μαγειρεμένα πλάι στο κύμα.

Ο Άκης σταματά στη «Γαρδένια» για φρέσκα ροδίνια και τυρόπιτα από τα χέρια του κ. Σπύρου, ενώ στη Μεσορόπη συναντά τον Βύρωνα, λάτρη της γαλλικής κουζίνας και ιδιοκτήτη του «Κλαδί Ελιάς». Εκεί, δοκιμάζει κρεατικά που συναγωνίζονται σε γεύση εστιατόρια Μισελέν.

Στο γαλακτοπωλείο «Γούσης» ζει μια στιγμή νοσταλγίας: μαλεμπί, ασουρέ, γιαούρτια και ρυζόγαλο φτιαγμένα όπως το 1928, σε ένα μαγαζί που ίσως σύντομα κλείσει οριστικά. Η διαδρομή συνεχίζεται στο κουτούκι «Καπηλειό» με γαρίδες όπως παλιά, και ολοκληρώνεται σε μια διαφορετική βραδιά με τους νεαρούς προσκόπους και οδηγούς της πόλης. Ο Άκης επισκέπτεται ένα κατασκηνωτικό κέντρο και τους ετοιμάζει ένα επιτόπιο μπανόφι!

Σε κάθε πιάτο και κάθε κουβέντα, αυτό το επεισόδιο του «Akis’ Food Tour» αποδεικνύει πως η Καβάλα είναι ένα ζωντανό σταυροδρόμι ιστοριών, κουλτούρας και αυθεντικής φιλοξενίας. Και ο Άκης είναι εκεί για να τις ανακαλύψει.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία!

Συντονιστείτε στον Alpha για ένα επεισόδιο γεμάτο από γεύσεις, εμπειρίες και όμορφες στιγμές.

«Akis’ Food Tour» με τον Άκη Πετρετζίκη – Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 20:45. Το πιο γευστικό tour συνεχίζεται στον Alpha!