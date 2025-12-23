Πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στο ΜΑΚ TV.

Ο Dr Gregory House είναι ένας Σέρλοκ Χολμς της ιατρικής και από τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου έρχεται καθημερινά στις 22:00 στο ΜAK TV για να μας μυήσει στα άγνωστα μονοπάτια των περίπλοκων ασθενειών και των δύσκολων διαγνώσεων.

Ο Dr Gregory House είναι ένας ατίθασος και μεγαλοφυής γιατρός, που ηγείται μίας επίλεκτης ομάδας γιατρών στο φανταστικό νοσοκομείο Princeton-Plainsboro Teaching Hospital (PPDTH).

Σε κάθε επεισόδιο του «HOUSE» ο αντισυμβατικός γιατρός και σπεσιαλίστας στον τομέα της διαγνωστικής ιατρικής, καλείται μαζί με την ομάδα του να κάνει τη σωστή διάγνωση για τον εκάστοτε ασθενή.

Το παγκοσμίου φήμης διαγνωστικό τμήμα του νοσοκομείου Princeton-Plainsboro Teaching Hospital με επικεφαλής τον Dr Gregory House αναλαμβάνει περιπτώσεις αδύνατες να αντιμετωπιστούν σε άλλα νοσοκομεία.

Oι υποθέσεις που τείνουν να είναι εξαιρετικά περίπλοκες και ασαφείς, είναι αυτές που προτιμά ο «House», ο οποίος κάνει χρήση της σωκρατικής μεθόδου προκειμένου να καθοδηγήσει ασθενείς και συνάδελφους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολύ συχνά, μάλιστα, δεν είναι δυνατή η διάγνωση της ασθένειας, γιατί ο ίδιος ο ασθενής ψεύδεται για τα συμπτώματα και το ιστορικό του, επιβεβαιώνοντας την αγαπημένη φράση του Dr Gregory House: «Όλοι λένε ψέματα».

«HOUSE» - Πρεμιέρα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και καθημερινά στις 22:00 στο ΜΑΚ TV.