Όπως φαίνεται οι μετεωρολόγοι βλέπουν πιο ψυχρό ξεκίνημα του νέου έτους. «Στην Αττική σήμερα αναμένονται βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Πάρνηθας», ανέφερε η μετεωρολόγος. Ωστόσο σημείωσε ότι οι χιονοπτώσεις θα είναι ασθενείς.

Αλλάζει ο καιρός, καθώς έρχονται τρεις διαδοχικές ψυχρές εισβολές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ACTION, Όλγα Παπαβγούλη, η σημαντικότερη ψυχρή εισβολή θα γίνει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και θα οδηγήσει σε σημαντική πτώση θερμοκρασίας.

Βόρεια και ανατολικά τμήματα της Αττικής θα δεχθούν κυρίως βροχές σήμερα.

Για την παραμονή πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρχουν κάποια χιόνια, ίσως και στα ορεινά της Αττική πάνω από τα 700 μέτρα, ενώ θα έχουμε καιρό ανάποδο Π.

Υπογράμμισε ότι η θερμοκρασία πέφτει και αναμένεται ιδιαίτερο κρύο τις επόμενες μέρες.

