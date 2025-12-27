Τα καταστήματα είναι ανοιχτά σε συγκεκριμένο ωράριο στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου που βρίσκεται σε ισχύ.

Ανοιχτά είναι καταστήματα και σούπερ μάρκετ αύριο, Κυριακή 28/12.

Τα καταστήματα ήταν κλειστά χθες, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, και είναι ανοιχτά ξανά από σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, έως και την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Το προτεινόμενο ωράριο προβλέπει λειτουργία από τις 09:00 έως τις 18:00 για σήμερα, ενώ για αύριο Κυριακή από τις 11:00 έως τις 18:00, αν και σε ορισμένες εμπορικές αλυσίδες ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την «απογραφή» των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής: