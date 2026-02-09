Σε σούπερ μάρκετ επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία.

Συναγερμός σήμανε σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία, εξαιτίας καπνών στο υπόγειο του καταστήματος.

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν καπνοί στο υπόγειο του σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κασταμονής και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική, ενώ έγινε εκκένωση για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και έπειτα από έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φωτιά. Η πρώτη εκτίμηση είναι πως οι καπνοί πιθανόν προκλήθηκαν από κάποιο εξάρτημα στο μηχανοστάσιο.