Έντεκα μέρες μετά την είσοδο του νέου έτους, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης θα μας χαρίσουν το πρώτο «Clasico» του 2026, με έπαθλο το Σούπερ Καπ Ισπανίας, το Φάιναλ Φορ του οποίου διεξάγεται και φέτος στην Σαουδική Αραβία.



Το βράδυ της Κυριακής (11/01, 21:00), Μπλαουγκράνα και Μαδριδίστας κοντράρονται για τέταρτη διαδοχική σεζόν σε τελικό και δωδέκατη συνολικά. Μέχρι τώρα, η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ της Βασίλισσας με επτά νίκες έναντι τεσσάρων της Μπάρτσα, η οποία όμως έχει δύο νίκες στα τελευταία τρία ραντεβού, με πιο πρόσφατο το θριαμβευτικό 5-2, τέτοιες μέρες πριν από έναν χρόνο.



Ο Κιλιάν Μπαπέ, απών λόγω τραυματισμού από τον ημιτελικό, όπου η Ρεάλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο, ταξίδεψε για να δώσει το παρών στον τελικό, στον οποίο αναμένεται να αγωνιστεί από την αρχή ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων έπαιξε ως αλλαγή στο εμφατικό 5-0 της Μπαρτσελόνα επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στον έτερο ημιτελικό.



Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα στο «Clasico» με απόδοση 8.00 *, η οποία προκύπτει από Bet Builder με τρεις επιλογές από μια αναμέτρηση που πάντα συναρπάζει τους ποδοσφαιρόφιλους ανά την Υφήλιο.



Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 3,5 γκολ συνολικά και να βρουν δίχτυα δύο Βραζιλιάνοι, ο φορμαρισμένος Ραφίνια για την Μπάρτσα και ο καθοριστικός στον ημιτελικό Ροντρίγκο για την Ρεάλ.



Εκτός από το «Clasico», όμως, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του 2026 έχει φουλ πρόγραμμα, στο οποίο ξεχωρίζουν το ντέρμπι κορυφής της ιταλικής Serie A μεταξύ Ίντερ και Νάπολι (11/01, 21:45), τα ματς του Κυπέλλου Αγγλίας Τότεναμ – Άστον Βίλα (Σάββατο 10/01, 19:45) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον (10/01, 18:30), τον τελικό του Σούπερ Καπ Τουρκίας μεταξύ Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε (10/01, 19:30), αλλά βεβαίως και η επιστροφή της ελληνικής Super League, με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος – Ολυμπιακός (10/01, 19:30) και Άρης – ΑΕΚ (11/01, 19:30) σε πρώτο πλάνο.



