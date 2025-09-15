Όσα εξομολογήθηκε ο Ορφέας Αυγουστίδης στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε».

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο ηθοποιός, Ορφέας Αυγουστίδης, στην δημοσιογράφο της εκπομπής «Το ΄χουμε», κατά τη διάρκεια της οποίας, αναφέρθηκε σε καίρια ζητήματα και ερωτήματα που τον απασχολούν.

Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, αναφέρθηκε στο ζήτημα της πατρότητας, στην επαγγελματική του πορεία, αλλά και σε ορισμένες υπαρξιακές αγωνίες που το απασχολούν στη ζωή του.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε»

Αρχικά λοιπόν, η δημοσιογράφος, Ναταλία Αργυράκη, ανέφερε πως φέτος ο ηθοποιός, επρόκειτο να δώσει το παρών τόσο στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, όσο και σε θεατρικές παραστάσεις. Έτσι, Ορφέας Αυγουστίδης, παίρνοντας το λόγο, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το δύσκολο είναι για εμένα να μπορέσεις να έχεις την ψυχραιμία να αφουγκραστείς ποιος είσαι τη στιγμή που ψάχνεις μια δουλειά. Είναι αυτό που θα σε βάλει στη διαδικασία να το υπερασπίζεσαι κάθε βράδυ, πάνω στη σκηνή, για μια ολόκληρη σεζόν».

Ταυτόχρονα, αναφορικά με την επαγγελματική και προσωπική του, ο ηθοποιός, ανέφερε πως είναι σημαντικός παράγοντας για ορισμένες αποφάσεις στη ζωή του, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχει αποκτήσει παιδί: «Είναι απλά μαθηματικά», δήλωσε αρχικά, για να συνεχίσει: «Αν δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Χίλιες δουλειές ταυτόχρονα, θα έχεις χρόνο. Αν σε αυτή τη δουλειά αποφασίσεις ότι, ό,τι σου προτείνουν, θα το κάνεις, γιατί υπάρχει και ένας φόβος μην χάσεις κάποιο τρένο και βρεθείς εκτός δουλειάς, αν ωστόσο απαλλαχθείς από αυτές τις αγωνίες, τότε πολύ εύκολα μπορείς να κάνεις και μόνο μια δουλειά».

Σε δεύτερο χρόνο, απαντώντας στην δημοσιογράφο σχετικά με τυχόν ανησυχίες που έχει ο ίδιος, δήλωσε πως οι αγωνίες προκύπτουν κυρίως εκτός δουλειάς και έχουν άμεση σχέση με την οικογένεια: «Φυσικά υπαρξιακές, έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μου και ο ρόλος του πατέρα και η σχέση μου με το γιο μου, που όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο μαγευτική. Ανοίγουν χώροι και σε ένα κομμάτι πιο μελαγχολικό που έχει να κάνει με την αποδοχή του χρόνου που περνάει».

Όσον αφορά λοιπόν τις υπαρξιακές ανησυχίες, ο ηθοποιός, παραδέχτηκε πως τον «βασανίζουν» ορισμένες σκέψεις, ενώ δήλωσε γελώντας: «Τι με κρατά καλά με μένα... Α, καλά... Σου είπα εγώ ότι είμαι καλά; Δεν νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω τόσο εύκολα πια για το τι με κάνει καλά. Υπάρχουν λιμάνια στη ζωή μου και κάποιοι άνθρωποι που με συνεφέρουν ενδεχομένως όταν το έχω ανάγκη. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που συμβουλεύουν τους ανθρώπους τόσο εύκολα στο πώς να είναι καλά και στο τι κάνουν λάθος. Καλύτερα εμείς να μείνουμε στη δουλειά μας, να μη δίνουμε συμβουλές και να μη λέμε ποιος είναι ο τρόπος για να είσαι καλά».