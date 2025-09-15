Όσα ανέφερε ο Νίκος Οικονόμοπυλος αναφορικά με την επαγγελματική του πορεία έως τώρα, στο φακό της εκπομπής «Το ΄χουμε».

Ο Νίκος Οικονομόπουλος, παραχώρησε στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε» και στον δημοσιογράφο Χάρη Λεπιδάκη, μια αποκλειστική και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστός λαϊκός ερμηνευτής- τραγουδιστής, μίλησε στον δημοσιογράφο για την πορεία του στον χώρο μέχρι σήμερα, για τα μελλοντικά του σχέδια, για την επιτυχία και την επικοινωνία που έχει με το κοινό του, ενώ δεν δίστασε να αναφέρει πως δεν είναι ιδιαίτερα «φίλος» με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος στον φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε»

Αναλυτικότερα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν και στο γεγονός πως ο ερμηνευτής, με τον ερχομό του 2026, συμπληρώνει και 20 χρόνια πορείας και καριέρα στο χώρο.

«Δεδομένη επιτυχία δεν υπάρχει ποτέ, αν δεν δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό που αγαπάς και κάνεις. Δεν θα πετύχεις ποτέ. Κάθε φορά που ξεκινάω να κάνω κάτι καινούριο, το κάνω με πολλή αγάπη» δήλωσε μεταξύ άλλων ο ερμηνευτής.

Σε δεύτερο χρόνο αναφερόμενος στην επιτυχία που έχει γνωρίσει αλλά και στα όσα έχει κάνει ο ερμηνευτής μέχρι σήμερα στην καριέρα του, δήλωσε χαρακτηριστικά

«Προσπαθώ να κινούμαι σε πιο λαϊκά μονοπάτια όπως πάντα. Όταν ένα τραγούδι, κάνει μια τεράστια επιτυχία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξανά κάνεις το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό το είδος μουσικής», είπε αρχικά.

Αναφορικά με τη σχέση που διατηρεί με το κοινό, ο Νίκος Οικονομόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πέρασαν 20 χρόνια, δεν μπορώ να το πιστέψω, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρό. Αυτό όμως που μένει στο τέλος, είναι τα τραγούδια».

Σε όσα είπε πρόσθεσε ακόμα: «Να βγαίνεις σε τόσο πολύ κόσμο, να εκτίθεσαι με την καλή έννοια και ο κόσμος να ανταποκρίνεται σε αυτό, μόνο ευλογία μπορείς να το πεις».

Παράλληλα, όσον αφορά τα όσα ειπώθηκαν για το αν ο ερμηνευτής απαντάει σε τυχόν σχόλια θαυμαστών, ή αν επηρεάζεται από αυτά, ο ίδιος υπογράμμισε: «Δεν ασχολούμαι και πολύ τα με social media και αυτό είναι που πολλές φορές που οι άνθρωποι γύρω μου λένε «ασχολήσου λίγο περισσότερο», κάνω ό,τι μπορώ, αλλά μέχρι εκεί που μπορώ. Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά τον εαυτό του».

Τέλος, ο δημοσιογράφος, τοποθετήθηκε λέγοντα στον τραγουδιστή πως είναι «εκτός του συστήματος», καθώς δεν εκθέτει συχνά και την προσωπική του ζωή. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ο Νίκος Οικονομόπουλος, δήλωσε: «Είμαι τόσο όσο. Δεν υπηρετώ το σύστημα ούτε πιστεύω πως το σύστημα υπηρετεί εμένα. Απλά κάνω τη δουλειά μου, κάνω αυτό που αγαπάω».

Κλείνοντας, αναφερόμενοι οι δύο άντρες στα επόμενα επαγγελματικά βήματα του καλλιτέχνη, προσέγγισαν και το ενδεχόμενο για την έκδοση κάποιου live CD: «Ακόμα, δεν έχω ολοκληρώσει αυτή τη σκέψη. Το ‘χω στο μυαλό μου και πιστεύω θα το κάνω σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Οικονομόπουλος.