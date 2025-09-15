Ευχές για τη νέα τηλεοπτική σεζόν μοίρασε σήμερα ο Νίκος Κοκλώνης!

Μέσα από τα social media, o γνωστός παραγωγός Νίκος Κοκλώνης έστειλε τις ευχές του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η οποία έκανε σήμερα επίσημα πρεμιέρα, καθώς πολλές από τις καθημερινές εκπομπές επέστρεψαν στους δέκτες.

Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, ο παραγωγός, πέρασε το δικό του μήνυμα σε όσους επέστρεψαν σήμερα στο πόστο τους.

Η ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη και οι ευχές για τη νέα σεζόν

Μέσω της ανάρτησής του λοιπόν, ο Νίκος Κοκλώνης, ευχήθηκε σε όλες τις εκπομπές που έκαναν πρεμιέρα σήμερα, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των τηλεθεατών, ενώ τόνισε πως σκοπός είναι να «κερδίσει ο καλύτερος».

«Καλή σεζόν και καλή αρχή στις εκπομπές που ξεκινούν σήμερα! Εύχομαι σε όλους – παρουσιαστές, παραγωγούς και ομάδες – να ανταπεξέλθουν στις προσδοκίες του κοινού και να χαρίσουν όμορφες στιγμές. Ας κερδίσει ο καλύτερος!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης στο Instagram story του.

Παράλληλα, να σημειωθεί πως στο πρόσφατο παρελθόν, ο παραγωγός, μίλησε στον φακό της εκπομπής «Το ΄χουμε», όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην δύσκολη επαγγελματική χρονιά που πέρασε: «Κοψίματα μπάτζετ, προβλήματα, κόβονται εκπομπές, πράγμα που είναι πολύ κακό για εμάς που δουλεύουμε στην ψυχαγωγία. Ήταν πολύ δύσκολο καλοκαίρι, γενικά ήταν μία δύσκολη χρονιά για μένα το 2025», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά!

Δείτε τη δημοσίευσή του: