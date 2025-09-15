Η Γλυκερία απάντησε για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω της συμμετοχής της σε συναυλία στο Ισραήλ αλλά και για τις ακυρώσεις των εμφανίσεών της.

Για την συναυλία στο Ισραήλ, τον σάλο που προκλήθηκε και τις ακυρώσεις των εμφανίσεών της μίλησε η Γλυκερία, καλεσμένη στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Η τραγουδίστρια απάντησε για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν της παρουσίας της σε φεστιβάλ στο Ισραήλ την ώρα που στην Γάζα συντελείται γενοκτονία.

Δεν κατάλαβα γιατί έγινε όλος αυτός ο πόλεμος ειδικά με μένα. Εγώ κατανοώ μέχρι ένα σημείο την αντίδραση κάποιων. Δεν ήθελα να πάρω θέση γιατί στο Ισραήλ πηγαίνω 35 χρόνια, έχω κάνει πολλούς φίλους, ανθρώπους που με αγαπάνε πάρα πολύ. Ποτέ δεν είμαι με τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν πολλές πλευρές. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία, υπάρχουν άνθρωποι που διαμαρτύρονται για τον πόλεμο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που δεν έχουν τα καλύτερα αισθήματα γι’ αυτούς. Αυτό που κάνουν είναι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κράτος τους. Ένας πόλεμος είναι πάντα κάτι πολύ άσχημο· εγώ πρώτη εύχομαι να βρεθεί μια λύση και να σταματήσει», δήλωσε μεταξύ άλλων ενώ σημείωσε ότι ήταν παρούσα στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου.

«Εγώ έζησα τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Ήμουν εκεί και ήταν τραγικά αυτά τα γεγονότα», ανέφερε.

Για τις ακυρώσεις των συναυλιών της, η ίδια ανέφερε: «Ο καθένας μπορεί να βρει ποιος ευθύνεται για το μποϊκοτάζ που έγινε. Ακυρώθηκαν συναυλίες στις οποίες συμμετείχα. Έπαιρναν τους διοργανωτές και έλεγαν ότι δεν πρέπει να γίνει η συναυλία επειδή τραγουδάει η Γλυκερία».

Για την στάση που κράτησαν οι Έλληνες καλλιτέχνες ανέφερε «Οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν στάθηκαν υποστηρικτικά. Το βρίσκω πολύ άδικο αυτό που έγινε – δεν υπήρχε λόγος να γίνει όλη αυτή η ανθρωποφαγία εναντίον μου. Όμως, επειδή κατανοώ τους ανθρώπους, τους έχω συγχωρήσει».