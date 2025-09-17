Ο Χάρης Ρώμας σε μια συγκινητική εξομολόγηση στο φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε»!

Μια αποκαλυπτική και άκρως συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε ο Χάρης Ρώμας, στον δημοσιογράφο Χάρη Λεπιδάκη της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Το ΄χουμε».

Πιο συγκεκριμένα, ο πολυδιάστατος και ταλαντούχος Χάρης Ρώμας, αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική του πορεία και στην χαρά που βιώνει όσο βλέπει νέα πρόσωπα να βγαίνουν μπροστά, ενώ εν δίστασε να μιλήσει για την αγάπη που έχει προς την μητέρα του. Η συζήτηση μάλιστα έκελισε με μια σύντομη αναφορά στην Γλυκερία, όπου ο Χάρης Ρώμας, τοποθετείται υπέρ της καλλιτέχνιδας.

Ο Χάρης Ρώμας στο φακό της εκπομπής «Το ‘χουμε»

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, οι δύο συνομιλητές αναφέρθηκαν αρχικά στα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν στην επαγγελματική ζωή του ηθοποιού.

Έτσι, ο πολυδιάστατος Χάρης Ρώμας αποκάλυψε πως έχει νέα σχέδια για την σεζόν, τόσο σε θεατρικό – όσο και σε τηλεοπτικό επίπεδο. Μέσα σε όλα ωστόσο οι δύο άντρες αναφέρθηκαν και στην διακοπή της προβολής στην καθημερινή μεσημεριανή ζώνη, της εμβληματικής σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης»: «Δεν είμαι προσκολλημένος με το «Κωνσταντίνου και Ελένης», φυσικό είναι, κάποια στιγμή να σταματήσει και αυτό», δήλωσε συνειδητά.

Αναφορικά ωστόσο με την περιπέτεια της υγείας που περνάει η μητέρα του, ο Χάρης Ρώμας, ανέφερε: «Είναι καλά και μου είπαν «μακάρι να της μοιάζετε» και σε αυτό, γιατί μοιάζουμε σε πολλά. Μοιάζω πολύ με αυτή τη γυναίκα. Σκέφτομαι ότι θα ζήσει χίλια χρόνια, γιατί την βλέπω ότι είναι τούρμπο και οι γιατροί μου είπαν ότι «είναι φαινόμενο». Την αγαπάω πάρα πολύ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και πρόσθεσε ακόμη: «Χαίρομαι που έχει αυτή την εξέλιξη». Σε αυτό το σημείο ο δημοσιογράφος, πρόσεξε την συγκίνηση του ηθοποιού, όπως και το ανέφερε, με τον Χάρη Ρώμα να απαντά: «Φυσικά και κομπιάζει η φωνή όταν μιλάς για την αρχή. Η αρχή μας είναι αυτή η μήτρα που μας γέννησε».

Σχετικά με την απώλεια ο ηθοποιός - σεναριογράφος δήλωσε: «Δεν θέλω να σκέφτομαι. Φυσικά και είμαι εξοικειωμένος και με την ιδέα του τέλους και του δικού μου τέλος. Αλλά το δικό της τέλος δεν το σκέφτομαι».

Σε δεύτερο χρόνο, ζητήθηκε από τον ηθοποιό, να αναφερθεί και στην σπουδαία φίλη του και ερμηνεύτρια Γλυκερία, η οποία, όπως αναφέρθηκε, βιώνει δύσκολες στιγμές λόγω της απόφασής της να δώσει το παρών με μια συναυλία της στο Ισραήλ: «Το θεωρώ απαράδεκτο», δήλωσε αρχικά ο Χάρης Ρώμας» και συνέχισε: «Και όχι λόγω φιλίας και συνεργασίας και αγάπης που έχουμε ο ένας για τον άλλον. Το θεωρώ απαράδεκτο γιατί γίνεται χωρίς να υπάρχει μια ενδελεχής σκέψη για το τί θα έκανε εκεί (η Γλυκερία) και σε ποιους θα απευθυνόταν αυτή η συναυλία».

«Τα τραγούδια της Γλυκερίας, είναι υπέρ της αγάπης και της ειρήνης. Για ποιο λόγο εμείς θέλουμε να τη ξεσκίσουμε αυτή την καλλιτέχνιδα με αυτό τον χυδαίο τρόπο και δεν της στέκονται ούτε οι συνάδελφοί της».

Μάλιστα, ζητήθηκε από τον ηθοποιό να μιλήσει για τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του ιδίου και της Γλυκερίας, ενώ ο ίδιος απάντησε χαρακτηριστικά: «Νιώθει αυτό θα ένιωθε κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Μια αφάνταστη πίκρα».