Η παρουσιάστρια μίλησε για την φίλη της που έφυγε τόσο νωρίς.

Στον χαμό της φίλης της, Αλεξάνδρας Νικολαϊδου, η οποία έφυγε μετά από μάχη με τον καρκίνο, αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια με αφορμή την συνέντευξη του Γιώργου Παράσχου στην εκπομπή, για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αναφέρθηκε στην αγαπημένη της φίλη σχολιάζοντας:

«Έχασα την καλύτερή μου φίλη σε πολύ νεαρή ηλικία 40 ετών, ήταν το μεγαλύτερο σοκ που πέρασα το καλοκαίρι. Όταν νόσησε η Αλεξάνδρα μέσα από αυτή τη διαδικασία, έβλεπα έναν άγγελο που καθημερινά έδινε δύναμη σε όλους τους ανθρώπους».

Έπειτα αποκάλυψε ότι η επιθυμία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου σε περίπτωση που ξεπερνούσε τον καρκίνο ήταν να δώσει θάρρος σε άλλους ανθρώπους:

«Μου έλεγε ότι θέλω να γίνω καλά και αυτό που με νοιάζει είναι να μπορώ να δώσω μια συνέντευξη μετά για να μπορέσω να δώσω δύναμη και σε άλλους ανθρώπους. Το λέω και ανατριχιάζω», σημείωσε.