Βασιλική Μιχαλοπούλου - από τα δικηγορικά έδρανα στις μουσικές σκηνές.

Η Βασιλική Μιχαλοπούλου συνεχίζει τις επιτυχημένες της εμφανίσεις στον Σταυρό του Νότου Club δίνοντας νέο ραντεβού την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Με την εκρηκτική της μπάντα και ανανεωμένο ρεπερτόριο είναι έτοιμη να ξεσηκώσει το κοινό με τα τραγούδια και την δυναμική της ενέργεια στη σκηνή.



Η Βασιλική, η οποία άφησε τη δικηγορική της καριέρα στην άκρη, για να ασχοληθεί με τη μεγάλη της αγάπη τη μουσική, έχει κυκλοφορήσει ήδη το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Ενδεχόμενα», ενώ αυτή την εποχή, παράλληλα με τις ζωντανές της εμφανίσεις, ετοιμάζει τα νέα της τραγούδια.

Μιλώντας στο Dnews μάς βοηθάει να τη γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα και μας δίνει μία γεύση για όσα θα μας παρουσιάσει στο επερχόμενο live της στις 12 Δεκεμβρίου.

{https://youtu.be/lluL08qcqfo?si=bT6pOG7q7OaAohH_}

Όταν το 2019, γυρίζεις την πλάτη στη δικηγορική σου καριέρα για να ασχοληθείς με τη μουσική, νιώθεις ότι όλα τα... ενδεχόμενα είναι ανοιχτά;

Κάπως έτσι! Ήθελα πολύ να προσπαθήσω για τη μουσική. Είχα μεγάλο ενθουσιασμό, τον οποίο πάντα προσπαθώ να διατηρώ. Τότε συνδυαζόταν και με μία μικρή άγνοια κινδύνου. Χαίρομαι όμως γιατί σήμερα, όσο περνάει ο καιρός και μπαίνω κι άλλο σε αυτή τη δουλειά, όλο αυτό μετουσιώνεται σε ακόμα μεγαλύτερη θέληση και αγάπη για αυτό που κάνω. Είναι πολύ συνειδητή η παρουσία μου σε αυτό.

Νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε ένα roller coaster ως ανερχόμενη καλλιτέχνις; Και πώς το διαχειρίζεσαι όταν το «βαγόνι» παίρνει καθοδική πορεία για να ανέβει ξανά;

Σαφώς και αυτό συμβαίνει συνέχεια. Μαθαίνω όμως να το διαχειρίζομαι. Τη μια μέρα μπορεί να τρέχεις για πολλά project ταυτόχρονα και την άλλη μέρα να μη συμβαίνει τίποτα. Είναι όμως φυσιολογικό, αυτή είναι η πραγματικότητα αυτής της δουλειάς. Στην αρχή βίωνα μεγάλο στρες με αυτό, μιας και είχα συνηθίσει σε εντελώς διαφορετική καθημερινότητα. Πια, βρίσκω τις ισορροπίες μου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι δυσκολεύει έναν νέο καλλιτέχνη ο οποίος δραστηριοποιείται στην ψηφιακή εποχή των social media και του ΑΙ;

Εμένα προσωπικά με δυσκολεύει το γεγονός ότι πια τα social media παίζουν τεράστιο ρόλο στην επικοινωνία του καλλιτέχνη με το κοινό του. Αυτό φέρνει μία έξτρα ενασχόληση για τον καλλιτέχνη. Πολλές φορές απαιτείται αρκετός χρόνος για τα δημιουργήσεις υλικό για τα social, τα οποία μάλιστα απαιτούν ένα έξτρα ταλέντο, δημιουργικότητα, φαντασία, άνεση. Πια δεν αρκεί να ασχολείσαι μόνο με τη μουσική σου. Το ΑΙ δεν με τρομάζει τόσο, από την άποψη ότι δεν θεωρώ ότι μπορεί να αντικαταστήσει τη ζωντανή εικόνα και προσπάθεια του ανθρώπου-καλλιτέχνη. Βλέπουμε ένα live, ακούμε έναν δίσκο γιατί συνδεόμαστε και με τον άνθρωπο που τα δημιουργεί. Σε αυτό, δεν έχει χώρο το ΑΙ.



{https://youtu.be/Tis-F1o0pSA?si=v13x15hlYlJz6cw1}

Φαντάζομαι η δικηγορία είναι πάντα εκεί. Τη νιώθεις και σαν ένα «μαξιλαράκι ασφαλείας», σε περίπτωση που κάτι κάποτε στραβώσει; Θα επέστρεφες στις δικαστικές αίθουσες;

Η αλήθεια είναι ότι είναι πια μακριά η σκέψη αυτή. Όμως είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που μου έδωσε πολλά. Κυρίως το νιώθω σαν μια επένδυση που έκανα για την εξέλιξη και την εκπαίδευσή μου, από την οποία έμαθα πολλά.

Γνωρίζω ότι αγαπάς ιδιαίτερα και την Υποκριτική. Σε ποια σειρά, ταινία ή θεατρικό έργο θα φανταζόσουν τον εαυτό σου, σε ποιο είδος ή σε ποιο ρόλο;

Πράγματι την αγαπώ πολύ και παρακολουθώ πολύ θέατρο και σινεμά. Μου αρέσει πολύ ο ρεαλιστικός κινηματογράφος που αφορά κοινωνικά θέματα, οι «τσαλακωμένοι χαρακτήρες», οι περίεργες φυσιογνωμίες. Λατρεύω,

παραδείγματος χάριν, τις ταινίες του Φατίχ Ακίν. Ένας άλλος πολύ αγαπημένος μου είναι ο Πέδρο Αλμοδοβάρ. Θα ήθελα πολύ να παίξω στο Volver.





Πώς θα περιέγραφες την ατμόσφαιρα στα live σου και τι θα ακούσει στον Σταυρό του Νότου κάποιος που θέλει να έρθει να σε ακούσει για πρώτη φορά;

Στα live με ενδιαφέρει πολύ να δημιουργείται ζεστασιά και οικειότητα. Και αυτό γιατί θέλω να βιώνω κι εγώ και το ακροατήριο αυτό που συμβαίνει, να ερχόμαστε κοντά. Μου αρέσει να υπάρχει μια ατμόσφαιρα «έξω καρδιά». Να έχει χώρο το χιούμορ, αλλά και ο κοινωνικός προβληματισμός, η συγκίνηση, αλλά και ο ενθουσιασμός, η χαρά.

Τι φέρνει ο επόμενος καιρός για εσένα, υπάρχουν νέα τραγούδια στα σκαριά, μετά και το πρώτο σου προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Ενδεχόμενα»;

Η αλήθεια είναι πως έχουμε αρχίσει να ετοιμάζουμε καινούργια κομμάτια και ανυπομονώ να μπούμε σιγά σιγά ξανά στο στούντιο. Τώρα είμαστε στη διαδικασία που γράφουμε. Μέχρι να καταλήξουμε στο υλικό και να γράψουμε τα πρώτα demo, εννοείται πως δεν σταματάμε τα live και σιγά σιγά σκεφτόμαστε να αρχίσουμε τα ταξίδια και εκτός Αθήνας. Ανυπομονώ για όλα αυτά.



{https://youtu.be/h-87DTY33yM?si=FmWzc7RJTHOPy_Xf}



Πληροφορίες



Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο ορθίων: 12€ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Ώρα Έναρξης: 22.00

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.30

* Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

** Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος

*** Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975