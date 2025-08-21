Games
Η Γλυκερία ακύρωσε την εμφάνισή της στο Sani Festival

Η Γλυκερία ακύρωσε την εμφάνισή της στο Sani Festival Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @glykeria_official
Η Γλυκερία επρόκειτο να συμμετάσχει στη συναυλία–αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου στο πλαίσιο του Sani Festival.

Απέσυρε την εμφάνισή της στο Sani Festival η Γλυκερία. Όπως αναφέρει η ομάδα της στο Facebook «η απόφαση πάρθηκε έπειτα από σοβαρή εκτίμηση των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, καθώς οργανωμένες πιέσεις και καλέσματα σε επεισόδια από το κίνημα BDS και τους υποστηρικτές του θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Παρά τη σαφή πρόθεση των τοπικών αρχών να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες, ο κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων οδήγησε στη δύσκολη αλλά υπεύθυνη απόφαση η καλλιτέχνις να μη συμμετάσχει» και συμπληρώνει: «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει. Τέτοιες φανατικές πρακτικές δεν μπορούν να μειώσουν την αξία ούτε της διαδρομής της ούτε του μηνύματος που φέρει η τέχνη της».

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Αγαπητοί φίλοι,

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια και να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στη Γλυκερία όλα αυτά τα χρόνια.

Το μουσικό ταξίδι της Γλυκερίας συνεχίζεται, και πολύ σύντομα θα υπάρξουν νέες ανακοινώσεις για τις προσεχείς εμφανίσεις της.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της Γλυκερίας

