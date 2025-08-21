Tom Greenwood: Στη ΜΕΘ ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Volt μετά από τροχαίο στη Μύκονο

Ο Tom Greenwood, ιδρυτής και CEO της Volt, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή από τη Μύκονο μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε.

Στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και συγκεκριμένα στη ΜΕΘ νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση ο δισεκατομμυριούχος Tom Greenwood, CEO της Velocity και ιδρυτής της fintech εταιρείας Volt. Ο Tom Greenwood, την Τετάρτη το μεσημέρι είχε ένα σοβαρότατο τροχαίο ατύχημα στη Μύκονο με «γουρούνα». όπου υπέστη πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω.

Αρχικά, ο επιχειρηματίας διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας της Μυκόνου, όπου υπέστη και έμφραγμα. Έγινε προσπάθεια για αεροδιακομιδή μέσω ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά το πλήρωμα του ελικοπτέρου αρνήθηκε να παραλάβει τον ασθενή, καθώς έκρινε ότι η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Έτσι, ακολούθησε αεροδιακομιδή του δισεκατομμυριούχου με ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προς το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Οι γιατροί φέρονται να χαρακτηρίζουν σταθερή αλλά σοβαρή την κατάστασή του.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Ο Tom Greenwood είναι ιδρυτής και CEO της Volt, μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

H Volt, με έδρα το Λονδίνο ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Tom Greenwood θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.