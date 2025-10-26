Παραμένει στη ΜΕΘ με πολλαπλά και σοβαρά εγκαύματα, που προκλήθηκαν από καυτό λάδι.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Λάρισα το μόλις 18 μηνών βρέφος που φέρει σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με το onlarissa, η μητέρα τηγάνιζε φαγητό στην κουζίνα, όταν το βρέφος, με μια απρόβλεπτη κίνηση, άγγιξε ή τράβηξε το τηγάνι. Το καυτό λάδι χύθηκε πάνω του, προκαλώντας εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και τον θώρακα.

Το βρέφος φέρει εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 15% του σώματός του.

Αρχικά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Υπέστη και καρδιακή ανακοπή

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, το βρέφος υπέστη καρδιακή ανακοπή, όμως οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, ενώ η κατάσταση της υγείας του θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι θα ήταν προτιμότερο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, όμως η εύθραυστη υγεία του δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του.

Για τον λόγο αυτό υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, ώστε να δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα και τη σταθεροποίησή του.