Το ελληνικό υποκατάστημα της Superbet, η «αμαρτωλή» ξενοδοχειακή μονάδα της Μυκόνου, ο Παναγάκος και οι φράουλες, η Νερά Βλάστης και η αντιπαροχή ακινήτων της Εκκλησίας

Το ελληνικό υποκατάστημα της Superbet.

Η Superbet, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους στην αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στη Ρουμανία, έκανε χθες ένα ακόμη βήμα για τη δραστηριοποίησή της στη χώρα μας, με την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος. Το νέο υποκατάστημα φέρει την επωνυμία Superbet Online – Υποκατάστημα Αλλοδαπής. Η δραστηριότητα του υποκαταστήματος δεν σχετίζεται άμεσα με τα διαδικτυακά παίγνια, αλλά με υποστηρικτικές υπηρεσίες. Συστάθηκε με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων και δευτερευόντως λοιπές χορηγήσεις πιστώσεων (χορήγηση δανείων μεταξύ εταιρειών, μετόχων, εργαζομένων). Ο Adam Lamentowicz, ο Chief Commercial Officer (CCO) του Ομίλου Superbet και διευθυντής της μητρικής εταιρείας Superbet Holding Srl παρείχε όλες τις εξουσιοδοτήσεις για την ίδρυση του ελληνικού υποκαταστήματος και τοποθέτησε ως νόμιμη εκπρόσωπο την Ελένη Μαρινάκη. Η εκπρόσωπος έχει αναλάβει ευρύ φάσμα εξουσιών: από τη διαχείριση διοικητικών και φορολογικών διαδικασιών μέχρι την πρόσληψη προσωπικού, την υπογραφή συμβάσεων και την εκπροσώπηση ενώπιον ελληνικών αρχών. Παράλληλα, με την επίσημη εγκατάσταση του υποκαταστήματος στην Ελλάδα, η Superbet προχωρά σε προσλήψεις στη χώρα μας για την ενίσχυση τομέων όπως τεχνολογία, μάρκετινγκ, οικονομικές υπηρεσίες, risk management και υποστήριξη πελατών. Οι αγγελίες που έχουν δημοσιευτεί δείχνουν ότι η εταιρεία επιδιώκει να στελεχώσει θέσεις όπως Senior Media Manager, Media Manager, Customer Support Manager και Financial Accountant, καθώς και ρόλους με τεχνική εξειδίκευση, όπως APR Analyst, APR Team Leader, Paid Social Specialist, Performance Marketing Specialist και Automation & Self-Service Specialist. Ζητούνται επίσης ειδικοί στο CRM, στη διαχείριση καμπανιών και στη διαχείριση κύκλου ζωής πελατών. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η αναζήτηση προσωπικού για το τμήμα υποστήριξης πελατών, με θέσεις όπως Customer Support Agent, καθώς και για τον τομέα των ανθρώπινων πόρων, με τη θέση Talent Acquisition Partner. Στον τομέα της ψηφιακής ανάπτυξης αναζητούνται Growth Marketing Manager, Programmatic Specialist και CRM Executive. Τέλος, στον τεχνολογικό τομέα, η εταιρεία προχωρά στην αναζήτηση IT Service Engineer για την υποστήριξη της επιχειρησιακής της υποδομής.

Η «αμαρτωλή» ξενοδοχειακή μονάδα

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ απέρριψε προ ημερών την ενδικοφανή προσφυγή που είχε καταθέσει πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος πασίγνωστης ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο, ο οποίος είχε κληθεί να πληρώσει, ως αλληλεγγύως υπεύθυνος, σημαντικά ποσά φόρων και προστίμων για το έτος 2022. Η υπόθεση αφορά εκτεταμένο φορολογικό έλεγχο που πραγματοποίησε η ΔΟΥ Σύρου και ο οποίος αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις, κυρίως τη μη διάθεση βιβλίων και στοιχείων προς τους ελεγκτές. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην απόφαση, η επιχείρηση δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες προσκλήσεις της φορολογικής διοίκησης να προσκομίσει τα λογιστικά της στοιχεία. Οι ελεγκτές που μετέβησαν στην έδρα της επιχείρησης στη Μύκονο δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο, καθώς κανένα αρχείο δεν παρουσιάστηκε. Παράλληλα, είχαν ήδη διαπιστωθεί και παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων από προγενέστερους επιτόπιους ελέγχους. Την ίδια περίοδο υπήρχαν έντονες εσωτερικές αντιδικίες μεταξύ των μετόχων της ξενοδοχειακής εταιρείας, με αποτέλεσμα ακόμη και τα λογιστικά βιβλία να μην βρίσκονται υπό τον έλεγχο της νέας διοίκησης. Μάλιστα, η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας είχε ενημερώσει τις αρχές ότι δεν είχε πρόσβαση στα στοιχεία που στάλθηκαν από πρώην διοικητικό στέλεχος, αμφισβητώντας την αξιοπιστία τους. Καθώς ο έλεγχος δεν είχε στη διάθεσή του το σύνολο των λογιστικών αρχείων, προχώρησε στον προσδιορισμό των εσόδων με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο, όπως επιτρέπει ο νόμος. Έτσι αξιοποιήθηκαν δεδομένα από το myDATA, τραπεζικές κινήσεις, δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και υποβληθείσες δηλώσεις ΦΠΑ. Μετά την αντιπαραβολή όλων των στοιχείων, τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για το 2022 εκτιμήθηκαν στα 11,7 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από το δηλωθέν. Η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε σειρά δαπανών, είτε επειδή δεν είχαν προσκομιστεί τα αντίστοιχα παραστατικά είτε επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου. Με βάση όλες αυτές τις διαπιστώσεις, εκδόθηκαν οι οριστικές πράξεις προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 3,9 εκατ. ευρώ. Ο προσφεύγων ισχυρίστηκε ότι δεν είχε την ιδιότητα του υπευθύνου κατά τον χρόνο των ελέγχων και ότι ο τρόπος προσδιορισμού των εσόδων ήταν λανθασμένος. Παρόλα αυτά, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ έκρινε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αλληλέγγυας ευθύνης, καθώς ο προσφεύγων είχε διατελέσει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κατά την περίοδο που ανάγονται οι οφειλές και ότι οι μέθοδοι του ελέγχου εφαρμόστηκαν σύννομα.

Από τις ΑΠΕ στις φράουλες

Ο Λεωνίδας Παναγάκος, η οικογένεια του οποίου δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στις ΑΠΕ μέσω της Solar Cells Hellas και το τελευταία διάστημα έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και στο real estate, επεκτείνεται πλέον και στα θερμοκήπια φράουλας και μάλιστα στα πατρογονικά του εδάφη. Χθες ο Λεωνίδας Παναγάκος συνέστησε μέσω εκπροσώπων δύο νέες εταιρείες φραουλοκαλλιέργειας στη Μεσσηνία. Πρόκειται για τις Movo Fraoula Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Kallos Fraoula Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Οι δύο επιχειρήσεις έχουν έδρα τον οικισμό Χώρα της Αβίας και αντικείμενο δραστηριότητας, επικεντρωμένο στην καλλιέργεια φραουλών, φραουλών χαμηλής κάλυψης καθώς και θερμοκηπιακών κηπευτικών. Και στις δύο περιπτώσεις, το εταιρικό κεφάλαιο ορίστηκε στα 3.000 ευρώ, καταβληθέν εξ ολοκλήρου κατά τη σύσταση. Γιατί επελέγη η Μεσσηνιακή Μάνη; Η επιλογή της Μεσσηνιακής Μάνης και ειδικότερα της συγκεκριμένης μικροπεριοχής δεν είναι τυχαία. Το ήπιο κλίμα του χειμώνα και η υψηλή ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για πρώιμη παραγωγή φράουλας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να τοποθετήσουν το προϊόν στην αγορά πριν από τον εντονότερο ανταγωνισμό άλλων περιοχών και να πετύχουν καλύτερες τιμές.

Αντιπαροχή ακινήτων της Εκκλησίας

Η οικογένεια Στέγγου της Τεχνικής Ολυμπιακής και η οικογένεια Τζανικιάν προχώρησαν χθες στη σύσταση νέας κοινοπραξίας στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων, με την επωνυμία Ανάπτυξης Ακινήτων Νοτίων Προαστίων. Εκπρόσωπος του νέου εταιρικού σχήματος ορίστηκε ο Γεώργιος Στέγγος, ενώ βασικός στόχος της κοινοπραξίας είναι ο συντονισμός και η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων για την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων μέσω του συστήματος αντιπαροχής. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν ισομερώς, με ποσοστό 50% η καθεμία, η κυπριακή T.O. International Holding LTD και η ελληνική Tarishore Εκμετάλλευση Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η Tarishore ανήκει στην Ankoland Ltd, εταιρεία που ελέγχεται από τον Ζιραίρ Τζανικιάν, μέλος της γνωστής οικογένειας κοσμηματοπωλών. Το νέο σχήμα έχει ήδη αναλάβει την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών στη Βουλιαγμένη, σε συνεργασία με την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδας, αξιοποιώντας ακίνητα της Εκκλησίας μέσω αντιπαροχής.

Η Νερά Βλάστης

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε χθες για την εταιρεία εμφιαλωμένου νερού Νερά Βλάστης, που ανήκει στον Μελά Γιαννιώτη της ασφαλιστικής εταιρείας Ιντερσαλόνικα. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας ενέκρινε το προϊόν ως φυσικό μεταλλικό νερό, δίνοντάς του τις ενδείξεις «χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα» και «κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο». Με την απόφαση αυτή αναγνωρίζεται επίσημα ότι το νερό της γεώτρησης στη Βλάστη Εορδαίας πληροί τις προϋποθέσεις φυσικού μεταλλικού νερού. Η δημοσίευση της σχετικής απόφασης σηματοδοτεί και την παύση κυκλοφορίας του νερού ως επιτραπέζιου, επιβεβαιώνοντας την αναβάθμιση του προϊόντος και εντάσσοντάς το σε ένα αυστηρότερο και πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο αγοράς.