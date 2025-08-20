Games
Δυστύχημα στην Εγνατία οδό: «Ήταν σε κατάσταση τραυματικού σοκ - δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν»

Δυστύχημα στην Εγνατία οδό: «Ήταν σε κατάσταση τραυματικού σοκ - δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν» Φωτογραφία: xanthinea.gr
Και τα τρία άτομα ανασύρθηκαν απανθρακωμένα μετά το δυστύχημα στην Εγνατία οδό.

Ολοκληρώθηκε η νεκτροψία - νεκροτομή των τριών σορών, που ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι από το δυστύχημα κοντά στα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία οδό, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Την διαδικασία διενήργησε ο ιατροδικαστής Θράκης Νικόλαος Κιφνίδης και μιλώντας στο xronos.gr είπε ότι και οι τρεις έφεραν πολύ βαριές κακώσεις, κατάγματα κι είχαν υποστεί ρήξη εσωτερικών οργάνων.

«Ήταν σε κατάσταση τραυματικού σοκ – δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αιτία θανάτου, συνεπώς, ήταν ότι κάηκαν την ώρα που δεν είχαν τις αισθήσεις τους, όπως είπε.

Την ίδια ώρα ο 56χρονος Βούλγαρος οδηγός παραμένει σε νοσηλεία στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ του εχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τους τρεις νεκρούς και πρόκληση σωματικών βλαβών για τους τραυματίες, μεταξύ άλλων.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις τραγικές στιγμές που έζησε. «Τους ακούγαμε να φωνάζουν, και οι τρεις εκλιπαρούσαν: “Βγάλτε μας, βγάλτε μας, βοήθεια, σώστε μας”. Δεν μπορέσαμε να τους βοηθήσουμε, είχαν εγκλωβιστεί. Τους είδαμε να καίγονται ζωντανοί και στο τέλος απανθρακώθηκαν μπροστά στα μάτια μας».

Το ίδιο άτομο συνέχισε λέγοντας πως «άρχισαν να σκάνε τα λάστιχα και μέσα σε δευτερόλεπτα πήρε φωτιά και το αυτοκίνητο. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες εκρήξεις, η φωτιά ήταν πολύ γρήγορη και δυνατή, προερχόμενη από το φορτηγό».

Τα θύματα

Από το τροχαίο δυστύχημα νεκροί ανασύρθηκαν ο 59χρονος Βίκτωρας, η 57χρονη σύζυγός του Μαριάνκα και ο 61χρονος φίλος τους, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Στο πίσω κάθισμα, δίπλα στη Μαριάνκα, βρισκόταν η 49χρονη σύζυγος του 61χρονου, η οποία ήταν και η μοναδική επιζήσασα, καθώς κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο όχημα.

Οι τέσσερις επέστρεφαν από γάμο στην Ξάνθη. Στο δεύτερο ΙΧ, που επίσης ενεπλάκη στη σύγκρουση, βρίσκονταν η κόρη του Βίκτωρα και της Μαριάνκα, ο γαμπρός τους και τα δύο εγγόνια τους, ηλικίας 4 και 6 ετών.

