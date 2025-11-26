«Κρίσιμα ερωτηματικά αναφύονται όσον αφορά στην τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Αναμένουμε την επίσημη διερεύνηση»

Με αφορμή τη σημερινή τραγωδία με τον θανάσιμο τραυματισμό 19χρονου οπλίτη σε πεδίο βολής της Ρόδου ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας και Τομέα Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής διερωτάται για τα δύο τραγικά περιστατικά που συγκλόνισαν τις Ένοπλες Δυνάμεις σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρίνη «Το πρώτο συνέβη στις 10 Νοεμβρίου στο Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ» στον Έβρο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την τελική φάση της άσκησης «Αίσιος Οιωνός 2025» όπου, εν μέσω κακοκαιρίας, ένας πολίτης, μέλος τεχνικής ομάδας που είχε αναλάβει την παρουσίαση drones για τις ανάγκες της άσκησης, τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από σκηνή στο χώρο του στρατοπέδου. Το δεύτερο συνέβη σήμερα σε πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όπου από χειροβομβίδα που εξερράγη από λάθος τραυματίστηκε θανάσιμα 19χρονος στρατιώτης και ακρωτηριάστηκε μόνιμο στέλεχος της εθνοφυλακής, το οποίο δίνει μάχη για να διατηρηθεί στη ζωή.»

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του στρατιώτη και ευχόμαστε να αποκατασταθεί το ταχύτερο η υγεία των άλλων δύο. Ωστόσο, κρίσιμα ερωτηματικά αναφύονται όσον αφορά στην τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Αναμένουμε τη διερεύνηση των περιστατικών και τα σχετικά αποτελέσματα.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-deinnsygy2yh?integrationId=40599y14juihe6ly}