Τραγικές διαστάσεις έχει πάρει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στο Παγκράτι.
Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε όταν ο 84χρονος οδηγός κινούμενος επί της οδού Νεοπτολέμου παραβίασε την προτεραιότητα και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που ερχόταν νόμιμα από την Ιλιάδος. Η σύγκρουση αυτή οδήγησε σε ένα ντόμινο συνολικά 7 οχημάτων καθώς το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου εξετράπη της πορείας του, χτύπησε σταθμευμένα οχήματα και και κατέληξε μετά από αλλεπάλληλες συγκρούσεις να παρασύρει μία 71χρονη γυναίκα.
Η γυναίκα περπατούσε μαζί με την κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ, και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Η 71χρονη κατέληξε μπροστά στα μάτια της κόρης της ενώ μία άλλη γυναίκα που είδε το δυστύχημα μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο καθώς υπέστη κρίση.
Η κόρη της 71χρονης, που έχει χάσει πλέον και τους δύο γονείς της, βρίσκεται στο τμήμα Παγκρατίου υπό αστυνομική προστασία και με τη συνδρομή ψυχολόγου ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία μεταφοράς της σε κάποια δομή.
Ο 84χρονος οδηγός ο οποίος είχε νόμιμα δίπλωμα, βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για θανατηφόρο τροχαίο, αναμένεται να συλληφθεί.
{https://exchange.glomex.com/video/v-deemy3d07p4h?integrationId=40599y14juihe6ly}