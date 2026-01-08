Η κυβέρνηση όσο και αν θέλει να απεμπλακεί από το μέτωπο με τους αγρότες τόσο εμπλέκεται.

Στο ίδιο έργο θεατές με εκείνο που ζήσαμε πριν από τις γιορτές βρίσκεται το μέτωπο κυβέρνησης- αγροτών. Με το Μαξίμου να απεύχεται την επανάληψη των εικόνων με τους διαδηλωτές και τους αστυνομικούς να πιάνονται στα χέρια και στις …μαγκούρες.

Ο Π. Μαρινάκης σε αυστηρό ύφος προειδοποιεί τα μπλόκα ότι από σήμερα δεν θα δεχθεί η κυβέρνηση να κοπεί η χώρα στα δύο. Ειδικά μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Και παραπέμπει στους χειρισμούς της αστυνομίας και της δικαιοσύνης για να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

Και το ερώτημα είναι πως θα μείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί αν δεν εμποδίσει η αστυνομία τα τρακτέρ να κλείσουν τους δρόμους, δηλαδή να υπάρξει σύγκρουση;

Ανοιχτοί δρόμοι χωρίς σύγκρουση γίνεται;

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη που δεν ανοίγει τα χαρτιά του για το πως θα διαχειριστεί την κατάσταση είναι βέβαιον ότι θα ακολουθήσει παρόμοια τακτική με αυτήν που ακολούθησε αμέσως μετά τα πρώτα επεισόδια- του ρυθμιστικού παράγοντα της αστυνομίας- με έναν στόχο: Να μην βρεθεί η κυβέρνηση με την πλάτη στον τοίχο ανοίγοντας νέο μέτωπο με τους αγρότες διακινδυνεύοντας τραυματισμούς ή επεισόδια. Το αν θα το καταφέρει μένει να φανεί.

«Ας τα κλείσουν όλα. Όπως δεν παρέλυσε η οικονομία και ταξίδεψαν με ασφάλεια όλοι στις γιορτές έτσι θα γίνει και τώρα» λέει κυβερνητικός παράγοντας παραπέμποντας στην τακτική των παρακαμπτήριων δρόμων στις γιορτές. Τι θα γίνει όμως αν οι αγρότες κλείσουν και πάλι κρίσιμες υποδομές; Κανείς από την κυβέρνηση δεν δίνει επίσημα σαφή απάντηση.

Πρόστιμα και διώξεις

«Δεν θα χρειαστεί να παρέμβουν τα ΜΑΤ. Η αστυνομία έχει τους αριθμούς των τρακτέρ και οι διαδηλωτές θα παίρνουν το πρόστιμο των 350 ευρώ ημερησίως στο κινητό τους. Υπάρχει και η εισαγγελία που θα κάνει την δουλειά της στο ποινικό κομμάτι όταν θα διαπιστώνεται το αδίκημα της παρακώλυσης των συγκοινωνιών» σχολιάζει έτερος κυβερνητικός παράγοντας ποντάροντας στο γεγονός ότι μετά από 40 ημέρες κινητοποιήσεων και με δεδομένη την άρνηση της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί κάτι παραπάνω από όσα μέτρα ανακοίνωσε οι αγρότες αργά ή γρήγορα θα καμφθούν και υπό το βάρος των συνεχιζόμενων προστίμων.

Προς λήξη των μπλόκων ή προς μετωπική σύγκρουση;

Είναι όμως τόσο απλό το ζήτημα; Βρισκόμαστε πράγματι στην εκτόνωση του μετώπου ή στην αρχή της πιο σκληρής φάσης της σύγκρουσης κυβέρνησης- αγροτών;

«Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα» σχολιάζει στο Dnews ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας που βλέπει το μπαλάκι να επιστρέφει και πάλι στο Μαξίμου.

Διότι οι αγρότες εξέλαβαν το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσαν οι κκ Χατζηδάκης και Τσιάρας ως «βάση διαλόγου» και τώρα ετοιμάζονται να μπουν με αξιώσεις στον διάλογο. Αποτέλεσμα; Από χθες το βράδυ γίνονταν ολονύκτιες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το κόμμα και το Μαξίμου προκειμένου να ορισθεί το περίφημο ραντεβού με τον πρωθυπουργό.

Ολονύκτιες διαπραγματεύσεις για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό

Την πρώτη κίνηση την έκαναν εκπρόσωποι 19 μπλόκων που ζήτησαν ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Ξανά στο παρασκήνιο γίνονται ζυμώσεις και με το σκληρό μπλόκο της Νίκαιας σε μία προσπάθεια να κλειστεί το ραντεβού με την προϋπόθεση – εκ μέρους της κυβέρνησης - να λυθούν τα μπλόκα. Με την μόνη διαφορά ότι το μπλόκο της Νίκαιας δεν δέχεται τον όρο που βάζει το Μαξίμου και την όλη συζήτηση να βρίσκεται και πάλι στον αέρα.

Βλέποντας το Μαξίμου τον κίνδυνο να πρέπει να βάλει και πάλι το χέρι στην τσέπη να υποκύψει σε νέα οικονομικά αιτήματα των αγροτών και με τον κίνδυνο να μην λυθούν στο τέλος και τα μπλόκα χθες το βράδυ κυβερνητικές πηγές επιχείρησαν να οριοθετήσουν το όποιο πιθανό ραντεβού: «Ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, δεν μπορεί να συναντά ξεχωριστά πέντε-πέντε εκπροσώπους από κάθε μπλόκο. Όπως και να έχει τα μέτρα είναι αυτά που ανακοινώθηκαν και δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Παραπέμπουμε και στην αποψινή τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αυτό».

Εμπλοκή αντί απεμπλοκής

Τι είχε πει νωρίτερα ο κ Μαρινάκης; «Τα μέτρα είναι αυτά και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι παραπάνω. Από οικονομικής πλευράς τα περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο λόγω δημοσιονομικών περιορισμών αλλά κυρίως λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου που ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε ένας που προτείνει -από την αντιπολίτευση- παραπάνω, έστω και ένα μέτρο παραπάνω, πρέπει να πει από πού θα βάλει φόρους».

Γεγονός είναι ότι η κυβέρνηση όσο και αν θέλει να απεμπλακεί από το μέτωπο με τους αγρότες τόσο εμπλέκεται. Διότι ούτε ο πρωθυπουργός είναι εύκολο να αρνηθεί ένα ραντεβού – εφόσον ζητηθεί – ούτε μπορεί να τους ζητήσει να λύσουν τα μπλόκα αν δεν τους δώσει κάτι παραπάνω. Με τον Θ. Πετραλιά να λέει όπου σταθεί και όπου βρεθεί ότι δεν έχει περιθώρια για επιπλέον κονδύλια.

Επειδή όμως πάντα υπάρχουν τρόποι να βρεθούν λύσεις η κυβέρνηση μάλλον θα αναγκαστεί να μπει σε μία ουσιαστική συζήτηση για μία σειρά από αιτήματα που απασχολούν τους αγρότες. Κι αν λέει ότι αιτήματα όπως οι εγγυημένες τιμές ή το αφορολόγητο πετρέλαιο προσκρούουν σε Ευρωπαικούς κανόνες σίγουρα θα υπάρχουν περιθώρια να πέσουν τα κόστη παραγωγής των αγροτών.

Μέτρα στήριξης αγροτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

-αναδιανομή αδιάθετων πόρων της βασικής ενίσχυσης ύψους 160 εκατ. ευρώ — 80 εκατ. ευρώ υπέρ των κτηνοτρόφων και 80 εκατ. ευρώ υπέρ βαμβακοπαραγωγών και σιτοπαραγωγών

-θεσμοθέτηση αποζημίωσης στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω του ΕΛΓΑ και την αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στις 200.000 ευρώ, χωρίς αύξηση ασφαλιστικών εισφορών

-επέκταση του αγροτικού τιμολογίου «ΓΑΙΑ» με σταθερή τιμή για δύο έτη και μείωση της τιμής της κιλοβατώρας έως τα 8,5 λεπτά για αγρότες χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

-δημιουργία εφαρμογής για την επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» μέσω ψηφιακού συστήματος από το 2026

-παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα με στόχο τη μόχλευση κεφαλαίων ύψους 3 δισ. ευρώ

-ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Αγροτικής Ιχνηλασιμότητας και Αυθεντικότητας για την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων.