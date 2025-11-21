Η 65χρονη γυναίκα ήταν πεζή όταν ένα από τα οχήματα την παρέσυρε και την τραυμάτισε στο Παγκράτι.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στο Παγκράτι με αποτέλεσμα μια γυναίκα να είναι νεκρή.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι μεταξύ δύο οχημάτων. Η γυναίκα ήταν πεζή, παρασύρθηκε και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην διασταύρωση και το ένα εξ’ αυτών εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε την 71χρονη γυναίκα.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας που διενεργεί έρευνα και προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.