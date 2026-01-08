Υπέκυψε στα τραύματά του ο οδηγός του ενός φορτηγού.

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Κηφισό, καθώς ένας οδηγός φορτηγού υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 05:30 το πρωί, όταν φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έσπασε τα διαχωριστικά κιγκλιδώματα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προς Πειραιά. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο φορτηγό, το οποίο κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του.

Ο οδηγός του φορτηγού που κινούνταν προς Πειραιά μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε λίγη ώρα αργότερα την τελευταία του πνοή. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε τη σύγκρουση, φέροντας ελαφρά τραύματα.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του τροχαίου, με πληροφορίες να αναφέρουν πως ο οδηγός του πρώτου φορτηγού ενδέχεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χωρίς ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς έκλεισαν τρεις λωρίδες του Κηφισού. Κλιμάκια του δήμου και της περιφέρειας επιχείρησαν για σχεδόν τέσσερις ώρες, προκειμένου να απομακρύνουν τα φορτηγά και τα συντρίμμια, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο σημείο.