Ο πυγμάχος μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ο Άντονι Τζόσουα, ο Βρετανός πρωταθλητής πυγμαχίας ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στην πολιτεία Όγκουν της Νιγηρίας, στο οποίο σκοτώθηκαν δύο άτομα, δήλωσε η τοπική αστυνομία τη Δευτέρα.

Ο 36χρονος υπέστη ελαφρά τραύματα όταν το όχημά του συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Ο Άντονι Τζόσουα, επέβαινε σε ένα τζιπ μάρκας Lexus όταν έπεσε πάνω σε ένα ακινητοποιημένο φορτηγό σήμερα λίγο μετά τις 13:00 στον αυτοκινητόδρομο Λάγος-Ιμπαντάν στο Μακούν, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο ίντερνετ δείχνουν τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών γυμνό από τη μέση και πάνω να κάθεται στο κατεστραμμένο όχημα ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά. Σε άλλες φωτογραφίες φαίνεται να κάθεται στο μπροστινό κάθισμα ενός ασθενοφόρου και να μιλά σε αξιωματούχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως μεταδίδεται από τα τοπικά ΜΜΕ, ο Τζόσουα υπέστη ελαφρά τραύματα και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Οι Αρχές της Νιγηρίας επιβεβαίωσαν εν συνεχεία στο BBC ότι ο Τζόσουα είναι «καλά».

{https://twitter.com/aykiricomtr/status/2005649890723119220}

Ο μάνατζερ του Τζόσουα, Έντι Χερν, δήλωσε στην Daily Mail πως δεν γνώριζε περισσότερα καθώς είναι σε «οικογενειακές διακοπές και ξύπνησα με την είδηση ​​αυτή. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Άντονι και εν τω μεταξύ δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για το πώς είναι, αλλά ευτυχώς φαίνεται καλά από ό,τι έχω δει στις εικόνες. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες για το τι έχει συμβεί και θα ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνω».

Ο πρώην δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται σε διακοπές στην Αφρική μετά τη νίκη του με νοκ άουτ στον έκτο γύρο στην αναμέτρηση που είχε με τον σούπερ σταρ του YouTube, Τζέικ Πολ, στο Μαϊάμι πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

{https://twitter.com/khykheloormuur/status/2005649890542768500}

{https://twitter.com/DAT_BOY_CHUKS/status/2005649863376273916}

Με πληροφορίες του Guardian/BBC