Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον οδικό άξονα Προυσός -Τόρνος στην Ευρυτανία, όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, προσκυνητές φέρεται να είδαν το ασημί όχημα να πέφτει στη χαράδρα και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Άμεσα στήθηκε δύσκολη επιχείρηση με 31 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένης της Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ και της 4ης ΕΜΟΔΕ από τη Λαμία.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διεξάγει το οικείο Τμήμα Καρπενησίου.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr