Με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί για περαιτέρω νοσηλεία στη Θεσσαλονίκη ένας από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκε.

Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα επιστρέψουν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ μετέβαιναν στη Γαλλία για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Λιόν.

Παράλληλα, με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.

Επίσης την Πέμπτη το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία, ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, θα αναχωρήσει από την Ελευσίνα στις 8:30 π.μ., ενώ οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι σοροί των φιλάθλων που βρήκαν τραγικό θάνατο στο δυστύχημα στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης έχουν ταυτοποιηθεί από τις ρουμανικές αρχές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg09zf8g7wlt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, που στοίχισε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο. Ήδη εξετάζεται βίντεο από οχήματα που βρίσκονταν μπροστά και πίσω από το βαν, ώστε να αποσαφηνιστεί η πορεία του πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια το ανθρώπινο λάθος, ενδεχόμενη αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού. Παράλληλα, εξετάζονται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς αναφέρονται περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, στοιχεία που ενδέχεται να συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, απομακρύνεται το σενάριο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού ή επαφής με άλλο όχημα πριν από τη σύγκρουση με το φορτηγό.