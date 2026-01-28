Ο τραυματίας επιζών ανακαλεί τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία και θρηνεί για την απώλεια των αγαπημένων του φίλων.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός εκ των τριών τραυματιών του τροχαίου δυστυχήματος με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία που σε δηλώσεις του μίλησε για όσα βίωσε αλλά και για την αβάσταχτη απώλεια των κολλητών του φίλων που ήταν «αδέρφια».

«Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα ποτέ τις αισθήσεις μου. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι», ανέφερε με την φωνή του να σπάει. Ο ίδιος βρίσκεται μόνος του σε δωμάτιο του νοσοκομείου, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην επικοινωνία λόγω γλώσσας, ενώ έχει κάποια κατάγματα και σπασίματα. Μέχρι στιγμής, οι γιατροί έχουν χαρακτηρίσει την κατάστασή του σταθερή, όπως και των άλλων δύο τραυματιών δήλωσε στο MEGA.

Στην δραματική του αφήγηση ανακαλεί τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στο τι συνέβη και το βαν εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα, προκαλώντας τη διάλυση του οχήματος. «Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας «φόρτωσε» όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν 6 άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού.»

Η κατάσταση της υγείας του

«Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά στα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε και με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω».

«Έχασα τα αδέρφια μου, θρηνώ τους φίλους μου»

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα, είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε 3 επιζώντες. Εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και 7 νεκρούς» τόνισε κάνοντας κουράγιο.

Την Πέμπτη οι τρεις τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με αεροδιακομιδή

Την Πέμπτη το πρωί ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Το αεροσκάφος σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας θα αναχωρήσει από την Ελευσίνα στις 8:30 π.μ ενώ οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζεται ότι οι σοροί των φιλάθλων που βρήκαν τραγικό θάνατο στο δυστύχημα στην Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης, έχουν ταυτοποιηθεί από τις ρουμανικές Αρχές.

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες επαναπατρισμού των σορών

Μετά την ταυτοποίηση, ξεκίνησε η διαδικασία για τον επαναπατρισμό των σορών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Ελευσίνα, ώστε μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα γραφειοκρατικά και ιατρικά πρωτόκολλα, οι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η ελληνική Πολιτεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές. Στο πλευρό των οικογενειών βρίσκονται εκπρόσωποι του ελληνικού προξενείου, προσπαθώντας να διευκολύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διαδικασίες σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, που στοίχισε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο. Ήδη εξετάζεται βίντεο από οχήματα που βρίσκονταν μπροστά και πίσω από το βαν, ώστε να αποσαφηνιστεί η πορεία του πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια το ανθρώπινο λάθος, ενδεχόμενη αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού. Παράλληλα, εξετάζονται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς αναφέρονται περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, στοιχεία που ενδέχεται να συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, απομακρύνεται το σενάριο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού, ή επαφής με άλλο όχημα πριν από τη σύγκρουση με το φορτηγό.

Πώς συνέβη η τραγωδία με τους 7 νεκρούς

Ένα βίντεο ντοκουμέντο της τραγωδίας στην άσφαλτο κόβει την ανάσα, καταγράφοντας τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα της πορείας του μοιραίου βαν πριν την πλαγιομετωπική σύγκρουσή του με φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα. Στο βαν επέβαιναν δέκα φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν προς τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λυών στο πλαίσιο του Europa League. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 12:59 χθες το μεσημέρι, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αλλά και επικίνδυνους αυτοκινητόδρομους της Ρουμανίας.

Ένας από τους τραυματισμένους φίλους του ΠΑΟΚ, που διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, ανέφερε πως η σύγκρουση φέρεται να προκλήθηκε όταν ο οδηγός έστριψε το τιμόνι λόγω του συστήματος «lane assistance». Το στοιχείο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επισήμως. Σύμφωνα με την περιγραφή, το βαν έκανε προσπέραση και φαινόταν να επιστρέφει στη σωστή λωρίδα, αλλά σχεδόν αμέσως μετά βγήκε ξανά στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούοντας με το κόκκινο φορτηγό, με αποτέλεσμα το τραγικό δυστύχημα.

