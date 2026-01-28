Την Πέμπτη επαναπατρίζονται και οι τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, που νοσηλεύονται στην Τιμισοάρα.

Επτά φανέλες με τα ονόματα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ , που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία κυκλοφόρησε ως φόρο τιμής η διοίκηση της ομάδας.

Μαζί με αυτές, κυκλοφόρησε δύο ακόμα φανέλες, η μία με το όνομα του 55χρονου φιλάθλου από τη Λάρισα, που κατέρρευσε στο άκουσμα της είδηση και μία που γράφει «Αθάνατοι 27/1», την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Επίσης, την Πέμπτη το πρωί ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Το αεροσκάφος σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας θα αναχωρήσει από την Ελευσίνα στις 8:30 π.μ ενώ οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι σοροί των φιλάθλων που βρήκαν τραγικό θάνατο στο δυστύχημα στην Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης, έχουν ταυτοποιηθεί από τις ρουμανικές Αρχές.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, που στοίχισε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο. Ήδη εξετάζεται βίντεο από οχήματα που βρίσκονταν μπροστά και πίσω από το βαν, ώστε να αποσαφηνιστεί η πορεία του πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια το ανθρώπινο λάθος, ενδεχόμενη αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού. Παράλληλα, εξετάζονται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς αναφέρονται περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, στοιχεία που ενδέχεται να συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, απομακρύνεται το σενάριο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού, ή επαφής με άλλο όχημα πριν από τη σύγκρουση με το φορτηγό.

