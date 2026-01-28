Αποκαλυπτική μαρτυρία από επιζών, οπαδό του ΠΑΟΚ, από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Έλληνας γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος βρέθηκε στη Ρουμανία για να συνδράμει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του τροχαίου δυστυχήματος που εμπλέκει οπαδούς του ΠΑΟΚ, μετέφερε τη σοκαριστική μαρτυρία ενός εκ των επιζώντων για τα γεγονότα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο γιατρός ανέφερε ότι ένας από τους τραυματίες - ο νεαρός που βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τους άλλους δύο - φέρει κατάγματα στα πόδια. Σύμφωνα με όσα του είπε ο ίδιος, η αιτία του δυστυχήματος σχετίζεται με τεχνικό πρόβλημα,«επανέλαβε συνεχώς ότι «κόλλησε το Lane Assist», με αποτέλεσμα το τιμόνι να μπλοκάρει κατά την προσπέραση.

«Τα παιδιά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Του είπα ότι αν χρειάζεται οτιδήποτε, είμαστε κοντά του. Όλοι είναι υπό παρακολούθηση από γιατρούς», πρόσθεσε ο κ. Κούκουλας, σημειώνοντας παράλληλα ότι επικοινώνησε με τους γονείς των επιζώντων για να τους καθησυχάσει.

Πώς λειτουργεί το Lane Assist

Το Lane Assist, ή σύστημα διατήρησης λωρίδας, χρησιμοποιεί μια κάμερα, συνήθως τοποθετημένη κοντά στον εσωτερικό καθρέφτη, για να αναγνωρίζει τις διαγραμμίσεις του δρόμου. Όταν το όχημα πλησιάζει τη γραμμή χωρίς να έχει ανάψει το φλας, το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό μέσω δόνησης ή ήχου ή επεμβαίνει στο τιμόνι για να διορθώσει την πορεία και να κρατήσει το όχημα στη λωρίδα του.

Η απόδοση του Lane Assist εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Προβλήματα στην κάμερα, αχνές διαγραμμίσεις, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα οχήματα που περιορίζουν την ορατότητα μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του συστήματος.