Συγκλονισμένος εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο οδηγός της νταλίκας, η οποία συγκρούστηκε χτες το μεσημέρι με το βαν που επέβαιναν οπαδοί του ΠΑΟΚ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 7 οπαδοί.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), σε ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό άξονα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Καρασέβες. Το βαν, όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, επιχείρησε προσπέραση, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με διερχόμενο φορτηγό, με συνέπεια να διαλυθεί ολοσχερώς.

Η μαρτυρία του οδηγού της νταλίκας

Ο οδηγός της νταλίκας, στην οποία «καρφώθηκε» το βαν με τους Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν μέσω Ρουμανίας στη Γαλλία, μίλησε για τις συνθήκες του δυστυχήματος σε Μέσο της χώρας του.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Libertatea της Ρουμανίας για το δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο DN6, είπε μεταξύ άλλων: «Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω κάνει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και πρώτα φορά συναντώ τέτοια συνθήκη».

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Οι ρουμανικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες οχημάτων που κινούνταν στον ίδιο δρόμο. Ήδη εξετάζεται βίντεο από οχήματα που βρίσκονταν μπροστά και πίσω από το βαν, ώστε να αποσαφηνιστεί η πορεία του πριν τη μοιραία σύγκρουση.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, με βασικά σενάρια το ανθρώπινο λάθος, ενδεχόμενη αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού. Παράλληλα, εξετάζονται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς αναφέρονται περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, στοιχεία που ενδέχεται να συνετέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσμα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, απομακρύνεται το σενάριο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού, ή επαφής με άλλο όχημα πριν από τη σύγκρουση με το φορτηγό.