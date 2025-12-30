Η 45χρονη έκλεβε συνήθως την πρώτη ή δεύτερη μέρα της εργασίας στης σε σπίτια της Αττικής.

Στη σύλληψη μιας γυναίκας για διακεκριμένες κλοπές κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες, προσποιούμενη την οικιακή βοηθό, προχώρησε η αστυνομία.

Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρολόγια, δαχτυλίδια, κοσμήματα, αναδιπλούμενος σουγιάς, μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών και πλαστή βεβαίωση νόμιμης διαμονής ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε ξεπερνά τα 23.050 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία η 45χρονη γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας σε περιοχή της Αττικής, και κατηγορείται ότι προσποιούμενη την οικιακή βοηθό διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κυρίως σε βάρος ατόμων με κινητική ή νοητική αναπηρία.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα η 45χρονη, δραστηριοποιούνταν στην τέλεση διακεκριμένων κλοπών τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ για να πετύχει τον σκοπό της:

- εντόπιζε αγγελίες αναζήτησης οικιακής βοηθού, που αναρτούσαν πολίτες (Α.Μ.Ε.Α. ή υπερήλικες) στο διαδίκτυο ή σε άλλα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,

- χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών, προσποιούμενη ότι ενδιαφέρεται για την υπό προσφορά θέση εργασίας προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις οικίες των πολιτών,

- μετέβαινε στα προκαθορισμένα ραντεβού και έπειθε τα θύματα να την προσλάβουν,

- για να παρέχει τα στοιχεία ταυτότητάς της στους μελλοντικούς της εργοδότες, έδειχνε πλαστογραφημένη βεβαίωση νόμιμης διαμονής στην οποία ήταν προσαρμοσμένη η φωτογραφία της,

- διέφευγε της προσοχής των παθόντων με το πρόσχημα ενασχόλησης με οικιακές εργασίες και στη συνέχεια αφαιρούσε χρήματα, τιμαλφή και κοσμήματα, καθώς και δημόσια έγγραφα (διαβατήρια κ.λπ), ενώ

- διέπραττε τις κλοπές κατά κανόνα την πρώτη ή δεύτερη ημέρα εργασίας της και έπειτα απέρριπτε την τηλεφωνική σύνδεση που είχε χρησιμοποιήσει.

Χαρακτηριστικό της σκληρότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς της κατηγορούμενης ήταν ότι επέλεγε σχεδόν αποκλειστικά να διαπράττει κλοπές σε βάρος ατόμων με βαριές κινητικές και νοητικές αναπηρίες, γνωρίζοντας ότι λόγω της κατάστασής τους δε θα ήταν εύκολο να γίνει αντιληπτή, ενώ σε περίπτωση που γινόταν θα ήταν αδύνατον να την εμποδίσουν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, καθώς και από την κατοχή της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- αναδιπλούμενος σουγιάς,

- πλήθος ρολογιών, δακτυλιδιών και κοσμημάτων,

- κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων,

- πλαστικό σακουλάκι που περιείχε πιθανόν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη συνολικού βάρους 0,3 γραμμαρίων,

- πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και

- κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις κλοπών με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, ενώ η ίδια έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και της έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής της δραστηριότητας συνεχίζεται.