Σκέψεις να αποσταλούν και ...drones για να καταγράψουν τους αριθμούς των τρακτέρ!

Το Dnews είχε πρώτο αποκαλύψει πως η κυβέρνηση, με ...πρόθυμη την εισαγγελία, είχε αποφασίσει να τρομοκρατήσει τους αγρότες που είναι στους δρόμους με πρόστιμα στα τρακτέρ.

Οι αγρότες διαμηνύουν πως θα καλύψουν τις πινακίδες των τρακτέρ ώστε να μην φαίνονται οι αριθμοί τους και να μην μπορούν να τους γράψουν.

Κυβερνητικές διαρροές διαρρέουν όμως πως ήδη οι αριθμοί των τρακτέρ που είναι στις εθνικές οδούς καταγράφονται.

Απορία: Πώς έγινε το «φακέλωμα»; Από ποιους και με εντολή τίνος;

Ορισμένα πράγματα δεν είναι αστεία, είναι θέματα δημοκρατίας και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς έχουν σημαντικές ευθύνες. Εκτός και αν έχει αναβιώσει το ...συνδικαλιστικό της ασφάλειας!

ΥΓ: Υπάρχουν όμως και διαρροές που είναι για να ανεβούν στο ...Δελφινάριο: Θα αποσταλούν, λέει, και ...drones για να καταγράψουν τους αριθμούς των τρακτέρ! Μάλιστα!

Β.Σκ.