Μια αποφοίτηση–ορόσημο για την προσβασιμότητα και την συμπερίληψη στο ΕΛΜΕΠΑ.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) γιόρτασε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου μια στιγμή-σταθμό για την ακαδημαϊκή του κοινότητα, την ορκωμοσία του Κωνσταντίνου–Εφραίμ Τσαγκατάκη, του πρώτου εντυποανάπηρου φοιτητή με ολική απώλεια όρασης που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του στο Ίδρυμα, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Η πορεία του από την εισαγωγή του, το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022, έως την αποφοίτηση, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να γίνει πραγματικότητα όταν υπάρχει συστηματική υποστήριξη, συνεργασία και προσήλωση στη συμπερίληψη.

Ο δρόμος προς την ακαδημαϊκή ισότητα

Εκ γενετής τυφλός, ο Κωνσταντίνος–Εφραίμ εντάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο υποστηρικτικό πλαίσιο του Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του ΕΛΜΕΠΑ. Το Πανεπιστήμιο ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον που διευκόλυνε την ανεξάρτητη και ομαλή φοίτησή του, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης.

Το ΕΛΜΕΠΑ, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης για την αυτονομία φοιτητών με προβλήματα όρασης.Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης παρείχε υπηρεσία υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία συμπεριελάμβανε αναγνωστήριο με ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού (συγγραμμάτων, αρχείων pdf, παρουσιάσεων) σε ηλεκτρονική «προσβάσιμη» ή έντυπη μορφή (braille), και πρόσβαση στην προσβάσιμη πολυτροπική ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για εντυποανάπηρους αναγνώστες «AMELib» του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Τα στελέχη του Τμήματος Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας , της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας συνεργάστηκαν σταθερά με τον φοιτητή και την οικογένειά του, διευκολύνοντας την ομαλή ακαδημαϊκή του πορεία. Η άριστη συνεργασία με την Ομάδα Εθελοντών "Παρόντες" και την ακαδημαϊκή κοινότητα ενίσχυσε ένα περιβάλλον πραγματικής συμπερίληψης. Η Περιφέρεια Κρήτης εξασφάλισε δωρεάν μετακίνηση φοιτητών με αναπηρία από και προς το Πανεπιστήμιο μέσω του Κοινωνικού της Προγράμματος.

Ένα συμπεριληπτικό ορόσημο για το ΕΛΜΕΠΑ

Η ορκωμοσία του Κωνσταντίνου–Εφραίμ δεν αποτελεί μόνο προσωπική νίκη αλλά και επιβεβαίωση ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι πράξη, όχι θεωρία. Απαιτεί θεσμική δέσμευση, διεπιστημονική συνεργασία και ανθρώπινη ευαισθησία — στοιχεία που, στην περίπτωσή του, συνδυάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Ο απόφοιτος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του, υπογραμμίζοντας το μήνυμα που συνοψίζει την ουσία της συμπεριληπτικής παιδείας «Κανένας φοιτητής δεν μένει μόνος».