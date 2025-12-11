Η Coupang έπεσε θύμα φέτος σημαντικής διαρροής δεδομένων, μεταξύ των οποίων ονόματα, διευθύνσεις email, τηλεφωνικοί αριθμοί, διευθύνσεις παράδοσης και ιστορικά παραγγελίας.

Ο επικεφαλής του νοτιοκορεατικού γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang ανακοίνωσε την παραίτησή του ύστερα από διαρροή δεδομένων που επηρέασε πάνω από 33 εκατομμύρια πελάτες.

«Αναλαμβάνω όλη την ευθύνη γι' αυτό το περιστατικό και για τον τρόπο διαχείρισής του, και αποφάσισα να παραιτηθώ από όλα μου τα καθήκοντα», σημείωσε ο Παρκ Ντε-τζουν σε ανακοίνωσή του, στην οποία πρόσθεσε ότι «λυπάται βαθιά που απογοήτευσε το κοινό λόγω του πρόσφατου περιστατικού που άπτεται των προσωπικών δεδομένων».

Ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου Coupang, η παγκόσμια έδρα του οποίου βρίσκεται στο Σιάτλ των ΗΠΑ, είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών της Νότιας Κορέας, με εκατομμύρια πελάτες για προïόντα κάθε είδους.

Η επιχείρηση έπεσε θύμα φέτος σημαντικής διαρροής δεδομένων, μεταξύ των οποίων ονόματα, διευθύνσεις email, τηλεφωνικοί αριθμοί, διευθύνσεις παράδοσης και ιστορικά παραγγελίας. Ωστόσο από την παραβίαση αυτή δεν επλήγησαν πληροφορίες πληρωμής και αναγνωριστικά στοιχεία σύνδεσης.

Η αστυνομία διεξήγαγε χθες, Τρίτη, έρευνα στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ ύστερα από τη διαρροή αυτή που επηρέασε 33,7 εκατομμύρια πελάτες, σύμφωνα με την Coupang.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τη Σεούλ, αυτή έγινε μέσω των ξένων διακομιστών της εταιρείας ανάμεσα στις 24 Ιουνίου και στις 8 Νοεμβρίου.

Για τα γεγονότα αυτά η Coupang φαίνεται να έλαβε γνώση μόλις τον περασμένο μήνα, όταν η νοτιοκορεατική αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν την κατάθεση αγωγής από την επιχείρηση κατά πρώην υπαλλήλου κινεζικής υπηκοότητας, ο οποίος είναι ύποπτος για τη διαρροή αυτή. Αυτός δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Η Coupang αποτελεί επίσης αντικείμενο συλλογικής προσφυγής στις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται η παγκόσμια έδρα της, λόγω της υπόθεσης αυτής.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ