Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης αναμένεται έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού κρίνεται πλέον στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο εξετάζει τις τροποποιήσεις που έχει υποβάλει το ΤΑΙΠΕΔ για τις προδιαγραφές ασφάλειας στις σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου. Η έγκρισή τους αποτελεί το τελευταίο ουσιαστικό βήμα πριν η σύμβαση –που προβλέπει τη μεταβίβαση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης για 35 χρόνια στην κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects– οδηγηθεί στη Βουλή προς κύρωση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης αναμένεται έως το τέλος Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα «ανάψει το πράσινο φως» στις αλλαγές. Η τροποποίηση αφορά την αναγκαστική κατάταξη των σηράγγων της Εγνατίας στην αυστηρότερη Κατηγορία Ε, όπως επιβάλλει η κοινοτική οδηγία και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Η ταξινόμηση αυτή συνεπάγεται προσωρινή απαγόρευση διέλευσης φορτηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά, ενώ θα επιτρέπεται η κίνηση συμβατικών οχημάτων υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι κρίσιμη, καθώς θα επιτρέψει στον μελλοντικό παραχωρησιούχο να ξεκινήσει τις παρεμβάσεις αναβάθμισης των σηράγγων, από συστήματα πυρασφάλειας έως έξοδοι κινδύνου, προκειμένου αυτές να πιστοποιηθούν τελικά στην Κατηγορία Α, που επιτρέπει τη διέλευση όλων των τύπων οχημάτων. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστημα άνω του ενός έτους μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η σύμβαση παραχώρησης, πέρα από το τίμημα των 1,5 δισ. ευρώ, συνοδεύεται από σημαντικό επενδυτικό και κατασκευαστικό αντικείμενο. Στα πρώτα πέντε χρόνια προβλέπονται έργα άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη και αναβάθμιση του οδικού άξονα, ενώ σε βάθος 35ετίας το πρόγραμμα βαριάς συντήρησης φτάνει τα 1,8 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας αντικαταστάσεις ασφαλτικών, παρεμβάσεις σε γέφυρες και σήραγγες και ανανέωση της σήμανσης. Στο πρόγραμμα εντάσσεται επίσης η κατασκευή 16 ΣΕΑ και 12 χώρων στάθμευσης.