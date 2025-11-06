Δικαστήριο έκρινε ότι το χρέος της κληρονομιάς μεταφερόταν στο άτομο που είχε την ιδιότητα της κληρονόμου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε ότι η κόρη ενός υπαλλήλου του Πρωτοδικείου … όφειλε να καταβάλει 203.199 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε σε έλλειμμα από εισπράξεις τις οποίες ο πατέρας της δεν είχε αποδώσει στη ΔΟΥ κατά την περίοδο Μαρτίου – Οκτωβρίου 2017.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ, ο υπάλληλος, που είχε αναλάβει την είσπραξη χρηματικών ποινών, φέρεται να είχε κρατήσει χρήματα που είχε εισπράξει και δεν τα είχε καταθέσει στην αρμόδια ΔΟΥ. Η υπηρεσία εντόπισε ότι έλειπαν σχεδόν 192.000 ευρώ, ενώ είχαν χαθεί και 20 μπλοκ αποδείξεων.

Ο υπάλληλος είχε αποβιώσει πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, και η κόρη του είχε αποδεχθεί την κληρονομιά με το «ευεργέτημα της απογραφής», δηλαδή με περιορισμένη ευθύνη. Παρ’ όλα αυτά, το Δικαστήριο έκρινε ότι το χρέος της κληρονομιάς μεταφερόταν στην ίδια, αφού είχε την ιδιότητα της κληρονόμου.

Η ευθύνη της, όπως διευκρινίστηκε, περιοριζόταν στα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς και όχι στη δική της προσωπική περιουσία. Ένας από τους δικαστές πρότεινε να μειωθεί το ποσό σε περίπου 37.000 ευρώ, δηλαδή στο καθαρό ενεργητικό της κληρονομιάς, όμως η άποψή του δεν επικράτησε.

Έτσι, ο καταλογισμός των 203.199 ευρώ παρέμεινε σε ισχύ.