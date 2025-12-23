Οι καθαρές εισπράξεις από τον τουρισμό κάλυψαν το 70,9% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ισχυρή ενίσχυση κατέγραψε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο της χώρας την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος. Το πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε 19,47 δισ. ευρώ, έναντι 18,24 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,9% και ανήλθαν σε 22,39 δισ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές ενισχύθηκαν κατά 25,9%, φθάνοντας τα 2,91 δισ. ευρώ. Οι καθαρές εισπράξεις από τον τουρισμό κάλυψαν το 70,9% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Η άνοδος των εισπράξεων στο δεκάμηνο προήλθε τόσο από τις χώρες της ΕΕ-27 όσο και από τις λοιπές αγορές. Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 5,8% και διαμορφώθηκαν σε 12,12 δισ. ευρώ, ενώ από τις λοιπές χώρες ενισχύθηκαν κατά 12,2%, στα 9,11 δισ. ευρώ. Από τις χώρες της ζώνης του ευρώ οι εισπράξεις ανήλθαν σε 9,40 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,7%, ενώ από τις χώρες της ΕΕ εκτός ζώνης ευρώ διαμορφώθηκαν σε 2,72 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 13,5%. Σε επίπεδο βασικών αγορών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν οριακά στα 3,61 δισ. ευρώ, από τη Γαλλία στα 1,29 δισ. ευρώ και από την Ιταλία στα 1,27 δισ. ευρώ. Από τις αγορές εκτός ΕΕ, οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 3,55 δισ. ευρώ και από τις ΗΠΑ σε 1,54 δισ. ευρώ, ενώ από τη Ρωσία διαμορφώθηκαν σε 0,02 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 4,4% και διαμορφώθηκε σε 35,26 εκατ. ταξιδιώτες. Η αύξηση προήλθε τόσο από τις αφίξεις μέσω αεροδρομίων όσο και από αυτές μέσω οδικών συνοριακών σταθμών, με ισχυρότερη συμβολή από τις αγορές εκτός ΕΕ. Οι αφίξεις από τη Γερμανία και την Ιταλία κινήθηκαν ανοδικά, ενώ από τη Γαλλία σημειώθηκε μικρή υποχώρηση. Από τις λοιπές χώρες, αυξημένη ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, ενώ από τη Ρωσία παρέμεινε σε χαμηλά αλλά βελτιωμένα επίπεδα σε σχέση με το 2024.

Σε μηνιαία βάση, τον Οκτώβριο του 2025 το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 1,99 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,7% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 2,25 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 8,2%, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές ανήλθαν σε 0,26 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,4%. Η ενίσχυση των εισπράξεων συνδέεται με την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 7,2% και τη μικρή άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι.