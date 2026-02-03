Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.370,13 μονάδες με άνοδο 1%.

Ακάθεκτη συνέχισε η χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας, καταγράφοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση του Φεβρουαρίου. Οι αγοραστές διατήρησαν τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε νέα υψηλά 16ετίας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.370,13 μονάδες με άνοδο 1%.Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 436,26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 63,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα συναλλαγών, κυρίως σε τραπεζικές μετοχές. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 67,52 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 68 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 69 υποχώρησαν και 75 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης πρωταγωνίστησε και πάλι, ενισχυόμενος κατά 1,73% στις 2.822,02 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με άνοδο 1,15% στις 6.055,97 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε οριακά κατά 0,19% στις 2.859,14 μονάδες.

Παρά το αρνητικό γύρισμα που κατέγραψαν στη συνέχεια οι ευρωπαϊκές αγορές, το Χρηματιστήριο Αθηνών κράτησε τα κέρδη του, παρουσιάζοντας σαφή υπεραπόδοση σε σχέση με τους βασικούς δείκτες της Ευρώπης, οι οποίοι από τα αρχικά κέρδη πέρασαν σε πτωτική τροχιά.

Στο ταμπλό, οι τράπεζες κινήθηκαν κατά βάση ανοδικά, με εξαίρεση την Eurobank, η οποία υποχώρησε κατά 0,4% στα 4,18 ευρώ. Η Alpha Bank ξεχώρισε με νέα άνοδο 2,33% στα 4,40 ευρώ, συνεχίζοντας μετά το χθεσινό ράλι, ενώ η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,44% στα 15,71 ευρώ και η Πειραιώς κατά 2,16% στα 8,80 ευρώ. Θετική ήταν και η εικόνα για την Τράπεζα Κύπρου και την Optima Bank.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανήλθε δυναμικά με άνοδο 3,14% στα 34,20 ευρώ, μετά την αναβάθμιση της τιμής-στόχου από τη Mediobanca, ενώ η Motor Oil σημείωσε άνοδο 3,17% στα 35,10 ευρώ, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση στον FTSE 25. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η Βιοχάλκο και η Jumbo, ενώ ο ΟΠΑΠ και ο ΟΤΕ έκλεισαν με οριακές μεταβολές.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, θετική ήταν η εικόνα για την Ελλάκτωρ και την ΑΒΑΞ, ενώ πιέσεις δέχθηκε η Austriacard. Στη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, η Lavipharm ξεχώρισε με νέο άλμα 6,6% και αυξημένο όγκο συναλλαγών, ενώ έντονα ανοδικά κινήθηκε και η Έλαστρον.