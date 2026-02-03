Σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών συμμετέχει η INTRACOM VENTURES.

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 100% θυγατρικής της, INTRACOM VENTURES Μονοπρόσωπη Α.Ε., στη συνεδρίασή του στις 28 Ιανουαρίου 2026, αποφάσισε τη συμμετοχή της σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών στις οποίες συμμετέχει.

Συγκεκριμένα, η INTRACOM VENTURES, ως μέτοχος με ποσοστό 25% της SELENE ENTERPRISES COMPANY LIMITED, θα συμμετάσχει αναλογικά στην αύξηση κεφαλαίου της SELENE ύψους 9,6 εκατ. ευρώ, καταβάλλοντας ποσό 2,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή θα επιτρέψει στη SELENE, η οποία κατέχει το 33,91% της REGENCY HELLENIC INVESTMENTS S.A., να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της REGENCY, ύψους 32,78 εκατ. ευρώ, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της.

Παράλληλα, η INTRACOM VENTURES, ως μέτοχος με ποσοστό 25% της KARENIA ENTERPRISES COMPANY LIMITED, θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της KARENIA ύψους 14,1 εκατ. ευρώ, καταβάλλοντας 3,525 εκατ. ευρώ. Μέσω της αύξησης αυτής, η KARENIA, η οποία κατέχει το 30% της ATHENS RESORT CASINO Α.Ε. Συμμετοχών, θα συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, που έχει αποφασιστεί από τους μετόχους της, προκειμένου να διατηρήσει το υφιστάμενο ποσοστό συμμετοχής της.

