«Καθόλου ικανοποιημένοι» από την κυβέρνηση το 57% στη δημοσκόπηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης που διενήργησε η Alco σε ό,τι αφορά στα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, αφού η ακρίβεια και η λειτουργία των θεσμών/ διαφθορά δημιουργούν ένα «εκρηκτικό μείγμα».

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση πιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας σήμερα, η ακρίβεια συγκεντρώνει το 56% και η λειτουργία των θεσμών/ διαφθορά το 23%. Στην ερώτηση για το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα, η λειτουργία των θεσμών/ διαφθορά είναι στο 31% και η ακρίβεια στο 22%.

Αν αθροιστούν οι απαντήσεις, η ακρίβεια φτάνει στο 78%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 τη θεωρούν ένα από τα δύο σημαντικότερα προβλήματα της χώρας. Όμως, ταυτόχρονα η λειτουργία των θεσμών/ διαφθορά φτάνει στο 54%. Και αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα, επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος, παρουσιάζοντας το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

«Έχεις ένα πρόβλημα, την ακρίβεια που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της ζωής και ένα δεύτερο, τη λειτουργία των θεσμών και τη διαφθορά, που επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της δημοκρατίας. Ως μείγμα είναι εκρηκτικό», υπογράμμισε ο Κώστας Παναγόπουλος.

Επίσης, στο 57%, μία μονάδα ψηλότερα από τον Δεκέμβριο, ανεβαίνει το ποσοστό εκείνων που απαντούν «καθόλου» στην ερώτηση για το αν είναι ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης. «Λίγο» δηλώνει το 24% και αρκετά/ πολύ το 18%, ποσοστά που παρέμειναν αμετάβλητα.

Στην ίδια δημοσκόπηση, η συντριπτική πλειονότητα- το 80% των ερωτηθέντων- τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης πρόσβασης στα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ μόλις το 10% είναι ενάντια σε αυτούς τους περιορισμούς.

Τέλος, το 20% δηλώνει ότι έχει αντιληφθεί στην οικογένεια ή τον περίγυρό του περιστατικά νεανικής βίας που έχουν επηρεαστεί από το διαδίκτυο. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 30% όταν η ίδια ερώτηση απευθύνεται στους 25-44 ετών.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco

