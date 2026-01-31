Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι ενεργές επενδυτικές μερίδες ανήλθαν τον Δεκέμβριο του 2025 σε 26.322, σημειώνοντας άνοδο περίπου 24,5% σε σύγκριση με τις 21.142 μερίδες του Δεκεμβρίου 2024.

Σημαντική ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφουν τα στοιχεία του μηνιαίου στατιστικού δελτίου Axianumbers για τον Δεκέμβριο του 2025, τόσο σε επίπεδο ενεργών μερίδων όσο και σε αξία συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη κινητικότητα ημεδαπών και αλλοδαπών επενδυτών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ενεργές επενδυτικές μερίδες ανήλθαν τον Δεκέμβριο του 2025 σε 26.322, σημειώνοντας άνοδο περίπου 24,5% σε σύγκριση με τις 21.142 μερίδες του Δεκεμβρίου 2024. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη διεύρυνση της συμμετοχής στην αγορά, με βασικό μοχλό τους ημεδαπούς επενδυτές, οι οποίοι εξακολούθησαν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία ενεργών κωδικών. Παράλληλα, αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση της παρουσίας αλλοδαπών επενδυτών, καθώς οι ενεργές αλλοδαπές μερίδες ανήλθαν σε 932 από 758 έναν χρόνο νωρίτερα.

Το σύνολο των ενεργών μερίδων πελάτη διαμορφώθηκε σε 26.303, έναντι 21.129 τον Δεκέμβριο του 2024, γεγονός που δείχνει ότι η άνοδος της δραστηριότητας είχε ευρύτερη βάση και δεν περιορίστηκε σε ειδικές ή στενά θεσμικές κατηγορίες. Σε επίπεδο συναλλαγών, η εικόνα του Δεκεμβρίου 2025 εμφανίζεται σαφώς ενισχυμένη, καθώς η συνολική αξία συναλλαγών στο σύνολο της αγοράς ανήλθε σε 4,41 δισ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια από τα 2,71 δισ. ευρώ του αντίστοιχου μήνα του 2024. Η αύξηση αυτή συνοδεύτηκε από μεγαλύτερο αριθμό ενεργών κωδικών που πραγματοποίησαν τόσο αγορές όσο και πωλήσεις, στοιχείο που παραπέμπει σε υψηλότερη ρευστότητα και εντονότερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ιδιαίτερη βαρύτητα εξακολούθησαν να έχουν οι αλλοδαποί επενδυτές ως προς την αξία συναλλαγών. Τον Δεκέμβριο του 2025, αν και αντιπροσώπευαν μόλις το 3,7% των ενεργών μερίδων, πραγματοποίησαν περίπου το 69% της συνολικής αξίας συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο τους στη διαμόρφωση του ημερήσιου τζίρου. Έναν χρόνο νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2024, η συμμετοχή τους στην αξία συναλλαγών ξεπερνούσε το 54%, γεγονός που καταδεικνύει ότι η βαρύτητά τους ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα στο 2025.

Στον αντίποδα, οι ημεδαποί επενδυτές συνέχισαν να κυριαρχούν αριθμητικά στους ενεργούς κωδικούς, με χιλιάδες ιδιώτες να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση, αν και η μέση αξία συναλλαγών ανά κωδικό παρέμεινε χαμηλότερη σε σύγκριση με εκείνη των αλλοδαπών, κυρίως θεσμικών, επενδυτών. Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2025 οι ενεργές μερίδες ημεδαπών ανήλθαν σε 25.390 κωδικούς που πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία συναλλαγή μέσα στον μήνα, εκ των οποίων οι 25.388 ήταν μερίδες πελάτη, στοιχείο που δείχνει ότι σχεδόν το σύνολο της δραστηριότητας προήλθε από πραγματικούς επενδυτές.

Αντίθετα, τον Δεκέμβριο του 2024 οι ενεργοί ημεδαποί κωδικοί είχαν διαμορφωθεί σε 20.384, εκ των οποίων 20.382 ήταν μερίδες πελάτη. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 5.000 ενεργών ημεδαπών κωδικών μέσα σε έναν χρόνο, ή ποσοστιαία άνοδο της τάξης του 24%.