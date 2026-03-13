Με οριακά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.132,56 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,1%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ 2.105,33 και 2.137,81 μονάδων. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 267,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 40 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα συναλλαγών, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε σε 43,58 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 95 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, 33 με πτώση και 73 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,05% και διαμορφώθηκε στις 2.313,19 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.409,42 μονάδες με μεταβολή -0,02%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ενισχύθηκε κατά 1,25% στις 2.654,53 μονάδες.

Στις τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 12,69 ευρώ με πτώση 1,63%, η Πειραιώς στα 7,30 ευρώ αμετάβλητη, η Eurobank στα 3,45 ευρώ με απώλειες 1,43% και η Alpha Bank στα 3,35 ευρώ με πτώση 1,41%. Η Optima Bank υποχώρησε κατά 0,45%, ενώ η Τράπεζα Κύπρου κατά 0,24%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Helleniq Energy έκλεισε στα 9,50 ευρώ με άνοδο 4,4% και η Metlen στα 37,70 ευρώ με κέρδη 4,37%. Η Cenergy ενισχύθηκε κατά 2,58% στα 19,08 ευρώ, η ΕΛΧΑ κατά 1,95% στα 3,91 ευρώ και η Βιοχάλκο έκλεισε στα 5,91 ευρώ με άνοδο 0,14%.

Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,38 ευρώ με άνοδο 2,06%, η Aegean στα 12,18 ευρώ με κέρδη 1,16% και η Lamda Development στα 6,27 ευρώ με άνοδο 1,13%. Αντίθετα, το ΔΑΑ υποχώρησε κατά 1,67% και η Τιτάν έκλεισε στα 44,50 ευρώ με πτώση 1,1%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Dimand έκλεισε στα 12,80 ευρώ με άνοδο 4,5%, ο ΟΛΠ ενισχύθηκε κατά 3,7%, η Φουρλής κατά 3,41% και η Intracom κατά 3,13%. Αρνητικά έκλεισαν η Noval και η Autohellas με απώλειες κάτω του 0,4%.