Ο συνταξιούχος ζητούσε να του αναγνωριστεί ότι το Δημόσιο οφείλει να του επιστρέψει χρήματα που του παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω εφαρμογής τριών διαφορετικών ρυθμίσεων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε απόφαση με την οποία κάνει εν μέρει δεκτή την αγωγή ενός συνταξιούχου, ο οποίος τελεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, κρίνοντας ότι το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να του επιστρέψει παρακρατηθέντα ποσά από τη σύνταξή του.

Η υπόθεση είχε ιδιαίτερες διαδικαστικές δυσκολίες, καθώς το Δικαστήριο έπρεπε πρώτα να επιβεβαιώσει αν ο ενάγων είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει στη δίκη. Από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν προέκυψε ότι πάσχει από «έκδηλη διανοητική καθυστέρηση», έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση από τη δεκαετία του 1980 και χρειάζεται επίσημο εκπρόσωπο για κάθε νομική ενέργεια. Μετά τον διορισμό προσωρινής δικαστικής συμπαραστάτριας και την εξουσιοδότηση του δικηγόρου του, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αγωγή μπορεί να εξεταστεί κανονικά.

Ο συνταξιούχος ζητούσε να του αναγνωριστεί ότι το Δημόσιο οφείλει να του επιστρέψει χρήματα που του παρακρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω εφαρμογής τριών διαφορετικών ρυθμίσεων: των μειώσεων του ν. 4093/2012, της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) και της ειδικής εισφοράς του ν. 3986/2011. Στην αγωγή υποστήριζε ότι οι παρακρατήσεις αυτές ήταν παράνομες ή αντισυνταγματικές.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζοντας πρώτα τις μειώσεις του ν. 4093/2012, υπενθύμισε ότι η Ολομέλεια έχει ήδη κρίνει τις αντίστοιχες περικοπές αντισυνταγματικές. Για τον λόγο αυτό, η παρακράτηση που έγινε στη σύνταξή του για τον Φεβρουάριο του 2013 κρίθηκε παράνομη και έπρεπε να του επιστραφεί. Σχετικά με την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, το Δικαστήριο ακολούθησε τη νομολογία που θεωρεί την εισφορά αντισυνταγματική, αλλά τόνισε ότι οι αξιώσεις υπόκεινται σε διετή παραγραφή. Έτσι, οι παρακρατήσεις που έγιναν πριν από το 2013 είχαν παραγραφεί και δεν μπορούσαν να επιστραφούν.

Αντίθετα, οι κρατήσεις της περιόδου 2013 -2015 είναι απαιτητές και το Δημόσιο οφείλει να τις επιστρέψει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αίτημα για επιστροφή της ειδικής εισφοράς του ν. 3986/2011 απορρίφθηκε, επειδή η εισφορά θεωρείται φορολογική επιβάρυνση και όχι συνταξιοδοτική, άρα δεν μπορεί να διεκδικηθεί με αυτό το ένδικο βοήθημα.

Τέλος, το Δικαστήριο απέρριψε ισχυρισμό περί αντισυνταγματικότητας άλλων διατάξεων, επειδή δεν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα επιστροφής.