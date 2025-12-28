Η Μπαρντό εγκατέλειψε την υποκριτική το 1973 για να αφιερωθεί αποκλειστικά στο έργο της ζωής της: τα δικαιώματα των ζώων.

Η Γαλλίδα ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, ήταν «ένας άγγελος για τα ζώα» και «μια εκπρόσωπος όλων των ειδών», δήλωσε η ιδρύτρια της μκο υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων PETA, Ίνγκριντ Νιούκερκ.



«Από τα διασωθέντα περιστέρια στο Σεν Τροπέ μέχρι τα αγαπημένα της σκυλιά, η Μπριζίτ θα λείψει στην PETA», έγραψε σε ανακοίνωσή της η ιδρύτρια της οργάνωσης.

Ήταν «ένας άγγελος για τα ζώα» και «αγωνίστηκε, ακόμη και στο δικαστήριο, για να τα προστατεύσει όλα», συνέχισε.

Στο βιβλίο της Ίνγκριντ Νιούκερκ «One Can Make a Difference», που εκδόθηκε το 2008, η Μπριζίτ Μπαρντό αφηγήθηκε ότι πούλησε κοσμήματά της και άλλα προσωπικά της αντικείμενα «για να δημιουργήσει ένα καταφύγιο και να υπερασπιστεί τα ζώα», σύμφωνα με την ιδρύτρια της PETA (Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων).

Η Νιούκερκ καλεί «το κοινό να τιμήσει τη μνήμη της αναλαμβάνοντας δράση για τα ζώα σήμερα, ώστε οι σπόροι που έσπειρε να συνεχίσουν να ανθίζουν».

Η PETA βράβευσε την Μπριζίτ Μπαρντό το 2001 για τον ακτιβισμό της υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων.

Η Μπαρντό συνέβαλε επίσης στις εκστρατείες της οργάνωσης, όπως η εκστρατεία του 2013 για να σταματήσει η βρετανική εταιρεία λιανικής πώλησης Fortnum & Mason να πουλάει φουά γκρα.