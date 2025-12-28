Οι πρώτες δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Θα υπάρξει μια συμφωνία ασφαλείας. Θα είναι μια ισχυρή συμφωνία» είπε ο Τραμπ.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στη Φλόριντα.

Οι δυο τους συναντώνται στο Mar-a-Lago. Αυτή η ιδιωτική κατοικία στο Παλμ Μπιτς, όπου ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός περνάει τις γιορτές, έχει γίνει κάτι σαν παράρτημα του Λευκού Οίκου. Αναμένεται να υποδεχθεί εκεί τη Δευτέρα και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

{https://www.youtube.com/watch?v=lhqNO6c0iuI}

Ο πρόεδρος Τραμπ υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στην είσοδο του Mar-a-Lago, τονίζοντας ότι η διπλωματία είναι στα τελικά της στάδια. «Η μονη προθεσμία είναι να τελειώσει ο πόλεμος». Κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, «θα υπάρξει μια συμφωνία ασφαλείας. Θα είναι μια ισχυρή συμφωνία. Τα ευρωπαϊκά έθνη συμμετέχουν ενεργά σε αυτό» και πρόσθεσε ότι τα ευρωπαϊκά έθνη «ήταν πραγματικά σπουδαία» και «είναι όλοι καταπληκτικοί».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι «ο Πούτιν μιλάει σοβαρά για την ειρήνη αυτή τη φορά» και πώς ο πόλεμος «είτε θα τελειώσει είτε θα συνεχιστεί για πολύ καιρό, και εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα πεθάνουν. Και κανείς δεν το θέλει αυτό... ».

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι είπε ότι «το 90% του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων έχει υλοποιηθεί από τις ομάδες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ και ότι θα συζητήσουν σημεία όπως το ζήτημα του εδάφους».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλοξενία του και κατέληξε λέγοντας ότι ελπίζει οι συνομιλίες να «φέρουν ειρήνη το συντομότερο δυνατό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfa2mlta22wx?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

Αμέσως μετά τις δηλώσεις οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τις συνομιλίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=Pl-R_-D250A}

{https://www.youtube.com/watch?v=Bgd-sS54trI}

Μετά από τη διμερή συνάντηση των Τραμπ και Ζελένσκι θα υπάρξει κοινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επικοινωνήσει εκ νέου με τον Ρώσο πρόεδρο, με τον οποίο είχε νωρίτερα τηλεφωνική συνομιλία.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε μια «ενδελεχή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Επίσης, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Κιέβου.

«Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

Ο Ζελένσκι δεν έχει «τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», είπε ο Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, που έφτασε στις ΗΠΑ με τις τελευταίες προτάσεις του σχετικά με το δύσκολο θέμα του εδαφικού, δεν έχει «τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Politico πριν από δύο ημέρες, θέτοντας το πλαίσιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ωστόσο, ότι «πιστεύω ότι θα πάει καλά μαζί του. Πιστεύω ότι θα πάει καλά με τον Πούτιν», με τον οποίο προβλέπει να συναντηθεί «σύντομα».

Ο Ουκρανός ομόλογός του εξέφρασε από την πλευρά του την ελπίδα χθες, Σάββατο, στη διάρκεια στάσης στον Καναδά, ότι η συνάντηση θα είναι «πολύ εποικοδομητική», και συνομίλησε προηγουμένως με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Οι τελευταίοι τον διαβεβαίωσαν για την «πλήρη υποστήριξή» τους, σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Στον Καναδά, ο Ζελένσκι εξασφάλισε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκ. καναδικών δολαρίων (1,5 δισ. ευρώ) από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Η προηγούμενη συνάντηση του Αμερικανού και του Ουκρανού ηγέτη, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε- μάταια- από τον συνομιλητή του να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Η συνάντηση κορυφής της Φλόριντα ακολουθεί την παρουσίαση από τον Ουκρανό πρόεδρο μιας νέας εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου, που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο και τροποποιήθηκε έπειτα από συνομιλίες με την Ουκρανία προς μεγάλη ενόχληση της Μόσχας.

Έπειτα από μια πρώτη εκδοχή που δεχόταν πολλές από τις ρωσικές διεκδικήσεις, το Κρεμλίνο κρίνει πως με αυτή την πρόσφατη εκδοχή το Κίεβο επιδιώκει να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Την παραμονή της συνάντησης στη Φλόριντα, η Μόσχα έστειλε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους να βομβαρδίσουν το Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και αφήνοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει πλέον τον εκνευρισμό του για την επιμήκυνση των διαπραγματεύσεων. «Είναι πολύ απογοητευμένος από τα δύο στρατόπεδα», είχε δηλώσει στις 11 Δεκεμβρίου η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πιέσει την Ουκρανία να «κουνηθεί».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα τον πείσει άραγε να απευθύνει ένα τέτοιου είδους μήνυμα στη Μόσχα, καθώς η τελευταία εκδοχή του φαίνεται να μην είναι αποδεκτή για τους Ρώσους;