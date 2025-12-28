Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία λέγοντας ότι Πούτιν και Τραμπ μίλησαν πάνω από μία ώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ένοικου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ θα δεχθεί τον Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Τραμπ και Πούτιν μίλησαν για πάνω από μία ώρα

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος της Ρώσιας μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ πάνω από μία ώρα. «Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας και 15 λεπτών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βοηθός του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Όπως είπε η τηλεφωνική κλήση -η οποία είχε «φιλικό τόνο» και περιελάμβανε ανταλλαγή «χριστουγεννιάτικων ευχών»- ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, καθώς ο Τραμπ ήθελε να συζητήσει την ουκρανική σύγκρουση πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι. Ο Ουσακόφ είπε ότι ο Τραμπ «άκουσε προσεκτικά» την εκτίμηση της Ρωσίας για τις προοπτικές μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Τραμπ πιστεύουν ότι το Κίεβο πρέπει να λάβει απόφαση για το μέλλον της περιοχής του Ντονμπάς «χωρίς καθυστέρηση». Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Τραμπ και ο Πούτιν θα έχουν άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία απόψε μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ λέει ότι η ΕΕ είναι το «κύριο εμπόδιο για την ειρήνη» στην Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, σε συνέντευξη που έδωσε στο TASS και δημοσιεύτηκε την Κυριακή, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την Ευρώπη το «κύριο εμπόδιο για την ειρήνη» στην Ουκρανία .

Ο Λαβρόφ ισχυρίστηκε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ότι η ΕΕ «δεν κρύβει το γεγονός ότι ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης» .

«Βλέπουμε ότι το καθεστώς του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι επιμελητές του δεν είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικές συνομιλίες », είπε, προσθέτοντας ότι το Κρεμλίνο « εκτιμά τις προσπάθειες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και της ομάδας του για την επίτευξη ειρηνευτικής διευθέτησης».

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι εάν ευρωπαϊκά στρατεύματα αναπτυχθούν στην Ουκρανία , «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας θα τα θεωρήσουν ως νόμιμο στόχο».

Η προηγούμενη συνάντηση του Αμερικανού και του Ουκρανού ηγέτη, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε- μάταια- από τον συνομιλητή του να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Η συνάντηση κορυφής της Φλόριντα ακολουθεί την παρουσίαση από τον Ουκρανό πρόεδρο μιας νέας εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου, που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο και τροποποιήθηκε έπειτα από συνομιλίες με την Ουκρανία προς μεγάλη ενόχληση της Μόσχας.

Έπειτα από μια πρώτη εκδοχή που δεχόταν πολλές από τις ρωσικές διεκδικήσεις, το Κρεμλίνο κρίνει πως με αυτή την πρόσφατη εκδοχή το Κίεβο επιδιώκει να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Την παραμονή της συνάντησης στη Φλόριντα, η Μόσχα έστειλε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους να βομβαρδίσουν το Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και αφήνοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μια επίθεση που δείχνει «την απάντηση της Ρωσίας στις προσπάθειές μας για ειρήνη», εκτίμησε το Σάββατο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει πλέον τον εκνευρισμό του για την επιμήκυνση των διαπραγματεύσεων. «Είναι πολύ απογοητευμένος από τα δύο στρατόπεδα», είχε δηλώσει στις 11 Δεκεμβρίου η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πιέσει την Ουκρανία να «κουνηθεί».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα τον πείσει άραγε να απευθύνει ένα τέτοιου είδους μήνυμα στη Μόσχα, καθώς η τελευταία εκδοχή του φαίνεται να μην είναι αποδεκτή για τους Ρώσους;

Τι περιλαμβάνει το νέο κείμενο για ειρήνη στην Ουκρανία

Το έγγραφο των 20 σημείων προτείνει το πάγωμα των θέσεων στο μέτωπο χωρίς να απαντάει στη ρωσική αξίωση για απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από περίπου το 20% της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχουν.

Και το νέο κείμενο δεν περιλαμβάνει πλέον καμία νομική υποχρέωση για την Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ένα άλλο κεφαλαιώδους σημασίας αίτημα του Κρεμλίνου.

Εκτός από την τύχη του Ντονμπάς, την περιοχή αυτή της ανατολικής Ουκρανίας την οποία διεκδικεί η Μόσχα, και εκείνην του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που τελεί υπό την κατοχή Ρώσων στρατιωτών, στον νότο, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν οι Δυτικοί στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αυτές οι «εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έρθουν ταυτόχρονα με το τέλος του πολέμου», επέμεινε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι, όπως πιστεύει, η Ουκρανία έχει κάθε συμφέρον να παγώσει το ταχύτερο δυνατό τη γραμμή του μετώπου απέναντι στη ρωσική προώθηση επί του εδάφους στην οποία θεωρεί αναπόφευκτη.

«Η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα. Και το είχε πάντα», είπε στις 8 Δεκεμβρίου.

Όμως, η ειρήνη θα πρέπει να διατηρεί την «κυριαρχία» και «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας, υπογράμμισε χθες η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Β. Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων Tass που μεταδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργκέι Λαβρόφ, εκτίμησε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη».

Στο πεδίο, η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για «μαζική ρωσική επίθεση με ρουκέτες από πολλαπλούς εκτοξευτήρες» στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Χερσώνα, λέγοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε υποδομές και ζώνες κατοικίας.