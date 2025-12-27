«Η επιδίωξη της κυβέρνησης και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να φοβίσουν τους νέους στρατευμένους, πρέπει να καταδικαστεί από όλο το λαό» αναφέρει ανακοίνωση.

«Η ποινή των 25 ημερών φυλακής που επιβλήθηκε στον στρατιώτη Μάνο Παπαγεωργίου, ο οποίος υπηρετεί στο 4ο ΕΤΕΘ στη Σάμο, επειδή χαιρέτησε στη μεγάλη συγκέντρωση των εργατικών σωματείων στο Σύνταγμα ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στους αγωνιζόμενους αγρότες, αποτελεί κλιμάκωση της καταστολής απέναντι στον ίδιο τον μεγαλειώδη αγώνα των αγροτών, των εργαζομένων και όλου του λαού» σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Και προσθέτει: «Η επιδίωξη της κυβέρνησης και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να τρομοκρατήσουν και να φοβίσουν τους νέους στρατευμένους οι οποίοι στέκονται στο πλάι των αγωνιζόμενων αγροτών, των εργαζομένων, των φοιτητών, των οικογενειών τους πρέπει να καταδικαστεί από όλο το λαό. Όλοι οι μαζικοί φορείς των αγροτών, των εργαζομένων, των φοιτητών και όλου του λαού χρειάζεται να στηρίξουν με κάθε τρόπο τους φαντάρους που αγωνίζονται με το κεφάλι ψηλά. Να μην επιτρέψουν να τρομοκρατούν τα παιδιά του λαού που αγωνίζονται μέσα στα στρατόπεδα.

Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν νομίζει πως με τις μεθόδους που ακολουθεί, και με τους χουντικής προέλευσης στρατιωτικούς κανονισμούς και τους δικούς της νόμους, θα καταφέρει να φοβίσει τους στρατευμένους νέους ώστε να σταματήσουν να διεκδικούν και να αγωνίζονται και την περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας. Εδώ και τώρα να ακυρωθεί κάθε ποινή, μεταβολή ή μετάθεση στρατευμένου ο οποίος στέκεται στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού. Ο στρατιώτης Μ. Παπαγεωργίου να παραμείνει στη μονάδα όπου υπηρετεί».

«Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του συστήματος που για τα κέρδη των λίγων δεν υπολογίζει τις ανάγκες και τις ζωές των πολλών είναι που βγάζει τους βιοπαλαιστές αγρότες στα μπλόκα, όπως και τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς στον αγώνα ενάντια στο κατάπτυστο πολεμικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» αναφέρει, ακόμα, η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση και το Υπουργείο της αντί να στρέφεται ενάντια στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, να ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις τους και όχι να τους στέλνει σε "ειρηνευτικές αποστολές" των μακελάρηδων στη Γάζα και να μπουκώνει με δισεκατομμύρια και φοροαπαλλαγές τους βιομηχάνους του πολέμου».