Αναφορές για έναν νεκρό.

Συναγερμός σήμανε στο Νιου Τζέρσεϊ μετά από αναφορές για δύο ελικόπτερα που «συγκρούστηκαν στον αέρα».

Σύμφωνα με το timesnownews.com, υπάρχουν πληροφορίες και για έναν νεκρό αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση.

{https://x.com/snowthinks/status/2005332313257762871}

{https://x.com/RapidReport2025/status/2005327238720537045}

Το περιστατικό συνέβη κοντά στην οδό Basin στην κομητεία Ατλάντικ.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσαν έναν ασθενή, ο οποίος αυτή τη στιγμή απεγκλωβίζεται από το σημείο.

Βίντεο από το Χάμοντον του Νιου Τζέρσεϊ δείχνουν πυκνό καπνό μετά τη συντριβή των δύο ελικοπτέρων. Ένα από τα ελικόπτερα φέρεται να έπεσε σε δασώδη περιοχή, ενώ ένα άλλο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ένα άλλο βίντεο έχει εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει ένα από τα ελικόπτερα να περιστρέφεται εκτός ελέγχου στον αέρα πριν συντριβεί.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.